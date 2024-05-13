Актор Стів Бушемі зазнав нападу в Нью-Йорку
Київ • УНН
Актор Стів Бушемі отримав удар по обличчю під час випадкового акту насильства на вулиці на Мангеттені, Нью-Йорк, в результаті чого у нього залишилися синці, набряк і кровотеча, але він почувається добре.
З актором Стівом Бушемі все гаразд після того, як чоловік ударив його по обличчю на вулиці Нью-Йорка у США, повідомив його публіцист у неділю, пише УНН з посиланням на AP.
Деталі
66-річна зірка серіалів "Фарго" та "Підпільна імперія" зазнав нападу пізно вранці в середу на Мангеттені і був доставлений до найближчої лікарні з синцями, набряками та кровотечею у районі лівого ока.
"Стів Бушемі зазнав нападу в центрі Мангеттена і став ще однією жертвою випадкового акту насильства в місті, - ідеться у заяві його публіциста в неділю. - З ним все гаразд, і він цінує всі добрі побажання".
Департамент поліції Нью-Йорка опублікував у середу заяву щодо нападу. Представник Бушемі підтвердив у неділю, що невідома жертва нападу, зазначена у заяві поліції, була актором.
У департаменті поліції заявили, що арештів не було, і розслідування триває.
Доповнення
31 березня колега Бушемі за фільмом "Підпільна імперія" Майкл Стулбарг отримав удар каменем у потилицю під час прогулянки Центральним парком Мангеттена. Стулбарг переслідував нападника, якого було взято під варту біля парку.