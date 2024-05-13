Актер Стив Бушеми подвергся нападению в Нью-Йорке

С актером Стивом Бушеми все в порядке после того, как мужчина ударил его по лицу на улице Нью-Йорка в США, сообщил его публицист в воскресенье, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

66-летняя звезда сериалов "Фарго" и "Подпольная империя" подвергся нападению поздно утром в среду на Манхэттене и был доставлен в ближайшую больницу с синяками, отеками и кровотечением в районе левого глаза.

"Стив Бушеми подвергся нападению в центре Манхэттена и стал еще одной жертвой случайного акта насилия в городе, - говорится в заявлении его публициста в воскресенье. - С ним все в порядке, и он ценит все добрые пожелания".

Департамент полиции Нью-Йорка опубликовал в среду заявление о нападении. Представитель Бушеми подтвердил в воскресенье, что неизвестная жертва нападения, указанная в заявлении полиции, была актером.

В департаменте полиции заявили, что арестов не было, и расследование продолжается.

Дополнение

31 марта коллега Бушеми по фильму "Подпольная империя" Майкл Стулбарг получил удар камнем в затылок во время прогулки по Центральному парку Манхэттена. Стулбарг преследовал нападавшего, который был взят под стражу возле парка.