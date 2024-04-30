Єдине питання, чи "забере" рф Одесу: Маск видав чергову цинічну заяву про війну в Україні
Київ • УНН
Ілон Маск вважає, що росія може захопити Одесу в рамках своєї політики, спрямованої на встановлення контролю над регіонами, включеними до російської конституції, згідно з його цинічною заявою про триваючу війну проти України.
Американський мільярдер, засновник компанії Tesla Ілон Маск видав чергову цинічну заяву про агресивну війну рф проти України. За його словами, залишається єдине питання, чи "забере росія Одесу". Про це він написав у соцмережі Х, передає УНН.
На мій погляд, залишається єдине питання, чи забере росія Одесу/Одессу. росія точно не заспокоїться, поки не будуть захоплені всі області, включені в російську конституцію (Донецька, Херсонська, Луганська та Запорізька). Це їхня заявлена політика
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Раніше Маск вже видавав цинічні заяви. Так, наприкінці березня Маск написав у соцмережі Х, що рф захопить більше території в Україні, поки не дійде до Дніпра, а Одеса може впасти, якщо війна триватиме досить довго, тому він рекомендує вирішити конфлікт шляхом переговорів.