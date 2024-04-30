У них дедлайн - 9 травня: окупанти планують почати наступальні дії на сході країни та інших напрямках - речник "Сталевого кордону"
Київ • УНН
росія планує розпочати наступ на сході України та інших територіях до 9 травня, але Сили оборони України готові зупинити всі атаки ворога.
До 9 травня ворог планує почати свої наступальні дії як на сході України, так і на інших напрямках. Але Сили оборони до цього готові. Про це в ефірі Новини.LIVE. розповів речник прикордонного загону "Сталевий кордон" Іван Шевцов, передає УНН.
Ви знаєте, що ворог в особі путіна полюбляє певні дедлайни. І зараз у них дедлайн - 9 травня. Вони полюбляють такі святкові дні. І саме до 9 травня ворог планує почати свої наступальні дії як на сході України, так і на інших напрямках. Але Сили оборони до цього готові і прикордонники, в тому числі
Він додав, що всі спроби ворога наступу на будь-якому напрямку будуть зупинені.
"В Україні є чітка різниця від військ рф. Вона полягає в тому, що для нас життя і здоров’я наших бійців є важливіше, ніж ті 100 метрів землі, які ми віддаємо. Ворог захоплює ці території дуже великими втратами - 1 до 10. Тому для нас важливіше зараз при можливості відійти на вигідніші позиції, щоб дати відсіч ворогу", - сказав Шевцов.
Нагадаємо
росія має наміри до 9 травня захопити Часів Яр в Донецькій області, уле українські захисники розраховують вистояти та відбити наступ ворога.