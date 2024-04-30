У них дедлайн - 9 мая: оккупанты планируют начать наступательные действия на востоке страны и других направлениях - представитель "Стальной границы"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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Эксклюзив
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
  •  89046 просмотра

Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

Эксклюзив
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
  •  90767 просмотра

В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

Эксклюзив
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
  •  110910 просмотра

Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА

Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
29 апреля 2024, 17:02  •  142843 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
29 апреля 2024, 08:13  •  148076 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  204188 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  168740 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  187176 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  161224 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  143041 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

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Россияне разгоняют фейк о «внештатной ситуации» на Хмельницкой АЭС

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29 апреля 2024, 11:08  •  181827 просмотра

У них дедлайн - 9 мая: оккупанты планируют начать наступательные действия на востоке страны и других направлениях - представитель "Стальной границы"

россия планирует начать наступление на востоке Украины и других территориях до 9 мая, но Силы обороны Украины готовы остановить все атаки врага.

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У них дедлайн - 9 мая: оккупанты планируют начать наступательные действия на востоке страны и других направлениях - представитель "Стальной границы"

Приближает к неотвратимости наказания - Кулеба приветствовал решение Совета Европы о подготовке создания Спецтрибунала

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба приветствует решение Совета Европы о подготовке создания Специального трибунала по преступлениям рф против Украины, поскольку это приближает к неотвратимости наказания за агрессию против Украины.

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Приближает к неотвратимости наказания - Кулеба приветствовал решение Совета Европы о подготовке создания Спецтрибунала

В Бурятии вспыхнул масштабный лесной пожар: огонь уже добрался до столицы, объявлена эвакуация

Более 100 гектаров леса горят в Бурятии, а из-за ураганного ветра пожары достигли столицы и перекинулись на здания в пригороде, угрожая жилым районам, несмотря на заявления властей о том, что нежилые здания не пострадали.

Криминал и ЧП •   •  7428 просмотра
В Бурятии вспыхнул масштабный лесной пожар: огонь уже добрался до столицы, объявлена эвакуация

"Рано говорить об открытии новой линии фронта": Синегубов о ситуации на Купянском направлении

Военная ситуация на Купянском направлении остается неизменной, новая линия фронта пока не открыта, поскольку противник накапливает войска для возможных штурмовых действий, которые украинские войска отбивают, по словам главы Харьковской областной военной администрации.

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"Рано говорить об открытии новой линии фронта": Синегубов о ситуации на Купянском направлении

В восьми регионах рф введен частичный "сухой закон" на майские праздники

Восемь регионов россии ввели частичный запрет на продажу алкоголя в период майских праздников.

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В восьми регионах рф введен частичный "сухой закон" на майские праздники

Для активизации усилий по разминированию: Кабмин разрешил ГСЧС предоставлять платные услуги

Кабинет министров уполномочил Государственную службу по чрезвычайным ситуациям предоставлять платные услуги по сертификации операторов противоминной деятельности, создавая рыночную среду для привлечения частного сектора к гуманитарному разминированию с целью скорейшего очищения Украины от минных завалов.

Общество •   •  8943 просмотра
Для активизации усилий по разминированию: Кабмин разрешил ГСЧС предоставлять платные услуги

Повреждены три кафе, магазин, несколько линий электропередач: оккупанты выпустили почти два десятка снарядов по Никопольщине

российская артиллерия обстреляла Никопольский район Днепропетровской области, повредив три кафе, магазин, шесть частных домов и несколько линий электропередач, но никто не пострадал.

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Повреждены три кафе, магазин, несколько линий электропередач: оккупанты выпустили почти два десятка снарядов по Никопольщине

Россияне разгоняют фейк о «внештатной ситуации» на Хмельницкой АЭС

Россияне распространяют фейковые новости о якобы чрезвычайной ситуации на Хмельницкой АЭС, которую власти отрицают, поскольку станция работает в штатном режиме.

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Россияне разгоняют фейк о «внештатной ситуации» на Хмельницкой АЭС

Кабмин разрешил АРМА приобрести военные облигации на 1,7 млрд гривен

Кабинет Министров уполномочил АРМА приобрести военные облигации на сумму 1,7 миллиарда гривен за счет средств от арестованных активов.

Экономика •   •  9923 просмотра
Кабмин разрешил АРМА приобрести военные облигации на 1,7 млрд гривен

Убийство украинских военных в Германии: подозреваемый россиянин имел судимости за насильственные преступления

57-летний россиянин, подозреваемый в убийстве двух украинских солдат в Германии, проживает там с 1990-х годов и имеет судимость, а жертвы якобы знали его и выпивали вместе перед преступлением.

Криминал и ЧП •   •  9880 просмотра
Убийство украинских военных в Германии: подозреваемый россиянин имел судимости за насильственные преступления