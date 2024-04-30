У них дедлайн - 9 мая: оккупанты планируют начать наступательные действия на востоке страны и других направлениях - представитель "Стальной границы"

До 9 мая враг планирует начать свои наступательные действия как на востоке Украины, так и на других направлениях. Но Силы обороны к этому готовы. Об этом в эфире Новости.LIVE. рассказал спикер пограничного отряда "Стальной кордон" Иван Шевцов, передает УНН.

Вы знаете, что враг в лице путина любит определенные дедлайны. И сейчас у них дедлайн - 9 мая. Они любят такие праздничные дни. И именно к 9 мая враг планирует начать свои наступательные действия как на востоке Украины, так и на других направлениях. Но Силы обороны к этому готовы и пограничники, в том числе - сказал Шевцов.

Он добавил, что все попытки врага наступления на любом направлении будут остановлены.

"В Украине есть четкая разница от войск рф. Она заключается в том, что для нас жизнь и здоровье наших бойцов важнее, чем те 100 метров земли, которые мы отдаем. Враг захватывает эти территории очень большими потерями - 1 к 10. Поэтому для нас важнее сейчас при возможности отойти на более выгодные позиции, чтобы дать отпор врагу", - сказал Шевцов.

Напомним

россия намерена до 9 мая захватить Часов Яр в Донецкой области, но украинские защитники рассчитывают выстоять и отразить наступление врага.