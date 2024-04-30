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У них дедлайн - 9 мая: оккупанты планируют начать наступательные действия на востоке страны и других направлениях - представитель "Стальной границы"
россия планирует начать наступление на востоке Украины и других территориях до 9 мая, но Силы обороны Украины готовы остановить все атаки врага.
Приближает к неотвратимости наказания - Кулеба приветствовал решение Совета Европы о подготовке создания Спецтрибунала
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба приветствует решение Совета Европы о подготовке создания Специального трибунала по преступлениям рф против Украины, поскольку это приближает к неотвратимости наказания за агрессию против Украины.
В Бурятии вспыхнул масштабный лесной пожар: огонь уже добрался до столицы, объявлена эвакуация
Более 100 гектаров леса горят в Бурятии, а из-за ураганного ветра пожары достигли столицы и перекинулись на здания в пригороде, угрожая жилым районам, несмотря на заявления властей о том, что нежилые здания не пострадали.
"Рано говорить об открытии новой линии фронта": Синегубов о ситуации на Купянском направлении
Военная ситуация на Купянском направлении остается неизменной, новая линия фронта пока не открыта, поскольку противник накапливает войска для возможных штурмовых действий, которые украинские войска отбивают, по словам главы Харьковской областной военной администрации.
В восьми регионах рф введен частичный "сухой закон" на майские праздники
Восемь регионов россии ввели частичный запрет на продажу алкоголя в период майских праздников.
Для активизации усилий по разминированию: Кабмин разрешил ГСЧС предоставлять платные услуги
Кабинет министров уполномочил Государственную службу по чрезвычайным ситуациям предоставлять платные услуги по сертификации операторов противоминной деятельности, создавая рыночную среду для привлечения частного сектора к гуманитарному разминированию с целью скорейшего очищения Украины от минных завалов.
Повреждены три кафе, магазин, несколько линий электропередач: оккупанты выпустили почти два десятка снарядов по Никопольщине
российская артиллерия обстреляла Никопольский район Днепропетровской области, повредив три кафе, магазин, шесть частных домов и несколько линий электропередач, но никто не пострадал.
Россияне разгоняют фейк о «внештатной ситуации» на Хмельницкой АЭС
Россияне распространяют фейковые новости о якобы чрезвычайной ситуации на Хмельницкой АЭС, которую власти отрицают, поскольку станция работает в штатном режиме.
Кабмин разрешил АРМА приобрести военные облигации на 1,7 млрд гривен
Кабинет Министров уполномочил АРМА приобрести военные облигации на сумму 1,7 миллиарда гривен за счет средств от арестованных активов.
Убийство украинских военных в Германии: подозреваемый россиянин имел судимости за насильственные преступления
57-летний россиянин, подозреваемый в убийстве двух украинских солдат в Германии, проживает там с 1990-х годов и имеет судимость, а жертвы якобы знали его и выпивали вместе перед преступлением.