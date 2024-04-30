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Единственный вопрос, "заберет" ли рф Одессу: Маск выдал очередное циничное заявление о войне в Украине
Илон Маск считает, что россия может захватить Одессу в рамках своей политики, направленной на установление контроля над регионами, включенными в российскую конституцию, согласно его циничному заявлению о продолжающейся войне против Украины.
армейцы рф активно наступают на Бахмутском и Авдеевском направлениях - Генштаб
Во вторник украинские защитники выдержали 96 боевых столкновений против российских атак на нескольких фронтах, отражая наступления на семи направлениях.
Комитет ООН признал нарушением прав человека навязывание гражданства рф жителям Крыма - Лубинец
Комитет ООН по правам человека признал, что навязывание россией российского гражданства жителям оккупированного Крыма является дискриминацией по этническому признаку и нарушением прав человека, включая произвольные задержания украинцев, незаконное перемещение их в россию для отбывания наказания и принудительное навязывание российского гражданства.
Херсонские фермеры получили посевное зерно от международных партнеров
73 фермерских хозяйства Херсонской области получили 300 тонн семян яровой пшеницы и 145 фермеров получили семена подсолнечника от международных партнеров, таких как ФАО, при поддержке правительств Японии и Норвегии.
У них дедлайн - 9 мая: оккупанты планируют начать наступательные действия на востоке страны и других направлениях - представитель "Стальной границы"
россия планирует начать наступление на востоке Украины и других территориях до 9 мая, но Силы обороны Украины готовы остановить все атаки врага.
Приближает к неотвратимости наказания - Кулеба приветствовал решение Совета Европы о подготовке создания Спецтрибунала
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба приветствует решение Совета Европы о подготовке создания Специального трибунала по преступлениям рф против Украины, поскольку это приближает к неотвратимости наказания за агрессию против Украины.
В Бурятии вспыхнул масштабный лесной пожар: огонь уже добрался до столицы, объявлена эвакуация
Более 100 гектаров леса горят в Бурятии, а из-за ураганного ветра пожары достигли столицы и перекинулись на здания в пригороде, угрожая жилым районам, несмотря на заявления властей о том, что нежилые здания не пострадали.
"Рано говорить об открытии новой линии фронта": Синегубов о ситуации на Купянском направлении
Военная ситуация на Купянском направлении остается неизменной, новая линия фронта пока не открыта, поскольку противник накапливает войска для возможных штурмовых действий, которые украинские войска отбивают, по словам главы Харьковской областной военной администрации.
В восьми регионах рф введен частичный "сухой закон" на майские праздники
Восемь регионов россии ввели частичный запрет на продажу алкоголя в период майских праздников.
Для активизации усилий по разминированию: Кабмин разрешил ГСЧС предоставлять платные услуги
Кабинет министров уполномочил Государственную службу по чрезвычайным ситуациям предоставлять платные услуги по сертификации операторов противоминной деятельности, создавая рыночную среду для привлечения частного сектора к гуманитарному разминированию с целью скорейшего очищения Украины от минных завалов.