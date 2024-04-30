Единственный вопрос, "заберет" ли рф Одессу: Маск выдал очередное циничное заявление о войне в Украине

Американский миллиардер, основатель компании Tesla Илон Маск выдал очередное циничное заявление об агрессивной войне рф против Украины. По его словам, остается единственный вопрос, "заберет ли россия Одессу". Об этом он написал в соцсети Х, передает УНН.

На мой взгляд, остается единственный вопрос, заберет ли россия Одессу/Одессу. россия точно не успокоится, пока не будут захвачены все области, включенные в российскую конституцию (Донецкая, Херсонская, Луганская и Запорожская). Это их заявленная политика - написал Маск.

У них дедлайн - 9 мая: оккупанты планируют начать наступательные действия на востоке страны и других направлениях - представитель "Стальной границы"

Напомним,

Ранее Маск уже выдавал циничные заявления. Так, в конце марта Маск написал в соцсети Х, что рф захватит больше территории в Украине, пока не дойдет до Днепра, а Одесса может упасть, если война продлится достаточно долго, поэтому он рекомендует решить конфликт путем переговоров.