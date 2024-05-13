Австралия: комиссия по безопасности приказала X удалить видео нападения на епископа Ассирийской церкви, но суд отменил постановление

Австралийская комиссия по интернет-безопасности приказала X удалить видео нападения в церкви в Сиднее. В понедельник суд Австралии отклонил предложение регулятора кибербезопасности страны по блокированию видео ранения ножом епископа Ассирийской Церкви Востока.

Об этом передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Австралийский федеральный судья Джеффри Кеннет сегодня поддержал апелляцию сайтом социальных сетей поданную X, принадлежащим Илону Маску, против глобального приказа об удалении видео нападения, которого в прошлом месяце совершил молодой мусульманин на епископа Ассирийской церкви Востока в Сиднее.

Судебный спор вызвал бурные разговоры между Маском и высокопоставленными австралийскими чиновниками, включая премьер-министра Энтони Албанезе, который назвал Маска "высокомерным миллиардером" за его возражения относительно удаления видео.

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Справочно

Социальная медиа X и ее владелец Илон Маск попали в поле зрения австралийского правительства в прошлом месяце. Причиной спора является приказ австралийского правосудия об удалении пользовательского контента, который связан с недавним нападением на епископа Ассирийской церкви Востока со стороны несовершеннолетнего мусульманина в Сиднее. 22 апреля федеральный суд Австралии удовлетворил запрос австралийского уполномоченного по безопасности в Интернете, издав судебный запрет, предписывающий социальным медиа блокировать во всем мире весь контент, повторяющий изображения атаки. В поле зрения австралийских властей также попало второе видео, где 16-летний нападавший на епископа, обездвиженный и избитый верующими, утверждает, что ударил прелата за то, что тот якобы оскорбил ислам.

За вероятное нападение 16-летнего парня обвинили в терроризме.

Австралийским пользователям был заблокирован просмотр публикаций, но X отказался удалить их во всем мире на том основании, что правила одной страны не должны контролировать Интернет.

Напомним,

Япония, Южная Корея и Австралия ужесточают правила, чтобы обуздать рыночную власть крупных технологических групп, создавая новые регуляторные проблемы для Apple и Google после аналогичных действий в ЕС и США.

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