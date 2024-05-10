FT: Азія та Австралія наслідують приклад ЄС і США для приборкання домінування бігтех, як Apple і Google

Японія, Південна Корея та Австралія посилюють правила, щоб приборкати ринкову владу великих технологічних груп, створюючи нові регуляторні проблеми для Apple і Google після аналогічних дій у ЄС та США, повідомляє Financial Times, пише УНН.

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Кабінет прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіда нещодавно схвалив знаковий закон, спрямований на те, щоб запобігти використанню найбільшими онлайн-платформами свого домінуючого положення в мобільному програмному забезпеченні для перешкоджання входженню на ринок нових конкурентів.

Правила - вужча версія всеосяжного Закону ЄС про цифрові ринки - спрямовані на те, щоб запропонувати споживачам більше вибору, наприклад, спрощуючи перемикання між мобільними операційними системами та дозволяючи користувачам завантажувати програми з інших джерел.

Незважаючи на активне лобіювання Apple з метою заблокувати законопроект, люди, знайомі з перебігом обговорень, заявили, що його сфера дії була навмисно звужена, щоб уникнути затримок із запровадженням нових правил, які, як очікується, набудуть чинності наприкінці наступного року, якщо парламент ухвалить законопроект.

Закон дозволить японським регулюючим органам накладати на компанії величезні штрафи, які можуть становити до 20 відсотків внутрішнього річного доходу, якщо вони будуть визнані винними у недотриманні вимог. За повторні порушення протягом 10 років штраф може бути збільшений до 30% річного обороту.

У Google заявили, що "активно взаємодіяли" з урядом, щоб пояснити свою практику, додавши, що "ми продовжимо співпрацювати з урядом та зацікавленими сторонами галузі протягом усього цього процесу".

Цей крок у Токіо стався в той момент, коли офіційні особи Південної Кореї мають намір ухвалити широкомасштабне законодавство для регулювання онлайн-платформ, націливши гравців на ринку електронної комерції на потокові сервіси та провайдерів соціальних мереж. В Австралії спостерігачі наполягають на розширенні режиму онлайн-регулювання на такі сфери, як цифрові платежі.

У Південній Кореї регулятори намагаються забезпечити дотримання закону про телекомунікації 2021 року, розробленого для того, щоб вплинути на контроль Apple і Google над платежами в додатках, змусивши американських технічних гігантів знизити комісію за транзакції та запропонувати варіанти оплати третім сторонам.

Офіційні особи Південної Кореї також мають намір запровадити ширше законодавство, яке, як і DMA у ЄС, має визначити домінуючі онлайн-платформи, які будуть піддаватися більш жорсткій перевірці.

Австралія також була піонером у технологічному регулюванні, запровадивши законодавство для боротьби з багатонаціональними ухиленнями від сплати податків, онлайн-безпеку та заходи, які змушують великі цифрові компанії платити медіакомпаніям за підтримку індустрії новин.

Останніми місяцями Канберра розширила регулятивний контроль за цифровими платежами та застосувала існуючі заходи, яким опираються технологічні компанії. У межах цих зусиль цього року уряд запровадить законодавство, яке накладе обов’язкові зобов’язання для компаній соціальних медіа, банків і телекомунікаційних компаній щодо боротьби з шахраями, вказує видання.

Серед пропозицій в країні, як зазначається, також є перевірка компаній соціальних медіа на їхніх платформах. Інша сфера, яка розглядається, – це цифрові платежі, де банки регулюються, а компанії, такі як Apple і Google, які пропонують подібні послуги, ні.

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Представники технологічної галузі заявили, що поширення регуляторного контролю з Європи та США на найбільші ринки Азії створює серйозніші проблеми для найбільших технологічних компаній світу.

У ЄС законодавство змусило Apple змінити основні частини своєї закритої мобільної операційної системи, наприклад, дозволити користувачам вперше завантажувати програми з інших джерел та змінити структуру зборів, які стягуються з розробників. Перебуваючи в США, виробник iPhone постраждав від масштабної антимонопольної справи, у якій стверджується, що гігант Кремнієвої долини використовує свою владу в секторі смартфонів, щоб придушувати конкурентів та обмежувати вибір споживачів.

Хоча регулюючим органам в усьому світі надано ширші повноваження щодо забезпечення дотримання вимог, деякі гравці галузі, як і раніше, скептично ставляться до того, що правила, які вводяться в усьому світі, матимуть бажаний ефект у вигляді відкриття більшої конкуренції на цифровому ринку, вказує при цьому видання.

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