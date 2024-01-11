Суду Євросоюзу рекомендували залишити чинним антимонопольний штраф ЄС на 2,42 млрд євро для Google

ukenru
29 березня, 17:57 • 136536 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 167877 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 155556 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 193287 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 166942 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 147569 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 154684 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 149490 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 416055 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 173029 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2 м/с
70 %
747 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

30 березня, 01:11 • 75336 перегляди
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

30 березня, 02:37 • 79516 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

30 березня, 03:28 • 84494 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

30 березня, 04:05 • 83450 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

08:40 • 65137 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 266768 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 416064 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 466505 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 472663 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 380014 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 36236 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 167896 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 140071 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 133705 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 107194 перегляди
Актуальне
Суду Євросоюзу рекомендували залишити чинним антимонопольний штраф ЄС на 2,42 млрд євро для Google

Суду Євросоюзу рекомендували залишити чинним антимонопольний штраф ЄС на 2,42 млрд євро для Google

Київ • УНН

 • 25859 перегляди

Судовий радник ЄС рекомендує залишити чинним антимонопольний штраф Google у розмірі 2,42 млрд євро за недобросовісну конкуренцію.

Антимонопольний штраф ЄС обсягом 2,42 мільярда євро (2,7 мільярда доларів США) підрозділу Alphabet має бути залишений чинним вищим судом ЄС, заявила у четвер радниця суду, завдаючи потенційного удару по найпопулярнішій у світі пошуковій системі в інтернеті, пише УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Європейська комісія наклала на компанію штраф у 2017 році за використання власного сервісу порівняння цін для отримання несправедливої переваги перед меншими європейськими конкурентами.

Справа про покупки стала першим із трьох рішень ЄС, унаслідок яких за останнє десятиліття компанія Google була оштрафована на загальну суму 8,25 мільярда євро.

Генеральний адвокат Суду Європейського Союзу (CJEU) Джуліана Кокотт заявила, що судді мають затвердити обсяг штрафу.

"Google, як встановлено (Євро)комісією і підтверджено Судом загальної юрисдикції, використовував своє домінуюче становище на ринку послуг загального пошуку, щоб віддати перевагу своєму власному сервісу порівняння цін, віддаючи перевагу відображенню його результатів", - сказала вона.

Судді, які дотримуються більшості таких необов'язкових рекомендацій, винесуть свої рішення найближчими місяцями. У 2021 році суд нижчої інстанції став на бік органу із захисту конкуренції ЄС.

Google заявила, що розгляне висновок і дочекається рішення суду.

"Незалежно від апеляції, ми продовжуємо інвестувати в наш засіб правового захисту, який успішно працює вже кілька років, і продовжимо конструктивно працювати з Європейською комісією", - заявив представник.

Голова антимонопольного відомства ЄС Маргрет Вестагер планує зустрітися з генеральним директором Alphabet Сундаром Пічаї та іншими лідерами великих технологічних компаній у США пізніше в четвер, щоб обговорити питання конкуренції та цифрових технологій.

Google також оскаржила два інших рішення, що стосуються мобільної операційної системи Android і рекламного сервісу AdSense.

Google звільняє сотні людей на тлі скорочення витрат11.01.2024, 13:00 • 71428 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Економіка
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,501.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,843.70