Суду Євросоюзу рекомендували залишити чинним антимонопольний штраф ЄС на 2,42 млрд євро для Google
Київ • УНН
Судовий радник ЄС рекомендує залишити чинним антимонопольний штраф Google у розмірі 2,42 млрд євро за недобросовісну конкуренцію.
Антимонопольний штраф ЄС обсягом 2,42 мільярда євро (2,7 мільярда доларів США) підрозділу Alphabet має бути залишений чинним вищим судом ЄС, заявила у четвер радниця суду, завдаючи потенційного удару по найпопулярнішій у світі пошуковій системі в інтернеті, пише УНН із посиланням на Reuters.
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Європейська комісія наклала на компанію штраф у 2017 році за використання власного сервісу порівняння цін для отримання несправедливої переваги перед меншими європейськими конкурентами.
Справа про покупки стала першим із трьох рішень ЄС, унаслідок яких за останнє десятиліття компанія Google була оштрафована на загальну суму 8,25 мільярда євро.
Генеральний адвокат Суду Європейського Союзу (CJEU) Джуліана Кокотт заявила, що судді мають затвердити обсяг штрафу.
"Google, як встановлено (Євро)комісією і підтверджено Судом загальної юрисдикції, використовував своє домінуюче становище на ринку послуг загального пошуку, щоб віддати перевагу своєму власному сервісу порівняння цін, віддаючи перевагу відображенню його результатів", - сказала вона.
Судді, які дотримуються більшості таких необов'язкових рекомендацій, винесуть свої рішення найближчими місяцями. У 2021 році суд нижчої інстанції став на бік органу із захисту конкуренції ЄС.
Google заявила, що розгляне висновок і дочекається рішення суду.
"Незалежно від апеляції, ми продовжуємо інвестувати в наш засіб правового захисту, який успішно працює вже кілька років, і продовжимо конструктивно працювати з Європейською комісією", - заявив представник.
Голова антимонопольного відомства ЄС Маргрет Вестагер планує зустрітися з генеральним директором Alphabet Сундаром Пічаї та іншими лідерами великих технологічних компаній у США пізніше в четвер, щоб обговорити питання конкуренції та цифрових технологій.
Google також оскаржила два інших рішення, що стосуються мобільної операційної системи Android і рекламного сервісу AdSense.
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