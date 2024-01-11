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Google звільняє сотні людей на тлі скорочення витрат

Google звільняє сотні людей на тлі скорочення витрат

Київ • УНН

 • 71430 перегляди

Google звільняє сотні співробітників у межах скорочення витрат, на тлі ширшого скорочення робочих місць у технологічній галузі.

Google у межах заходів зі скорочення витрат звільнив сотні співробітників, які працювали над апаратним забезпеченням, голосовою допомогою та інженерними командами, пише УНН із посиланням на AP.

Деталі

Скорочення відбуваються на тлі того, що Google прагне "відповідально інвестувати в найважливіші пріоритети нашої компанії і значні майбутні можливості", ідеться в заяві компанії.

"Деякі команди продовжують проводити такого роду організаційні зміни, які включають в себе скорочення деяких позицій по всьому світу", - сказано в повідомленні.

Раніше Google заявила, що скорочує кілька сотень посад, причому більша частина наслідків позначиться на команді розробників обладнання доповненої реальності.

Скорочення послідували за обіцянками керівників Google та її материнської компанії Alphabet скоротити витрати. Рік тому Google заявила, що звільнить 12 000 співробітників, або близько 6% своєї робочої сили.

У повідомленні на X - раніше відомому як Twitter - профспілка працівників Alphabet назвала скорочення робочих місць "ще одним раундом непотрібних звільнень".

Доповнення

Google - не єдина технологічна компанія, яка скорочує витрати. Минулого року Meta - материнська компанія Facebook - скоротила понад 20 000 робочих місць, щоб заспокоїти інвесторів. У 2023 році ціна акцій Meta зросла приблизно на 178%.

У грудні Spotify заявила, що скорочує 17% своєї глобальної робочої сили, що стало третім раундом звільнень у 2023 році для сервісу потокового передавання музики, оскільки компанія прагнула скоротити витрати і підвищити прибутковість.

Раніше цього тижня Amazon звільнила сотні співробітників у своїх підрозділах Prime Video і студіях. Компанія також звільнить близько 500 співробітників, які працюють на платформі прямих трансляцій Twitch.

Amazon скоротила тисячі робочих місць після різкого найму персоналу під час пандемії. У березні Amazon оголосила, що планує звільнити 9 000 співробітників, окрім 18 000 співробітників компанія заявила, що звільнить у січні 2023 року.

Наразі Google перебуває в запеклій конкуренції з Microsoft, оскільки обидві компанії прагнуть лідирувати в галузі штучного інтелекту.

Microsoft розширила свої пропозиції щодо штучного інтелекту, щоб конкурувати з Google. У вересні Microsoft представила для своїх корпоративних клієнтів функцію Copilot, яка включає штучний інтелект у такі продукти, як пошукова система Bing, браузер Edge, а також Windows.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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