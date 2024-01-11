Google увольняет сотни людей на фоне сокращения расходов
Киев • УНН
Google увольняет сотни сотрудников в рамках сокращения расходов, на фоне более широкого сокращения рабочих мест в технологической отрасли.
Google в рамках мер по сокращению расходов уволил сотни сотрудников, работавших над аппаратным обеспечением, голосовой помощью и инженерными командами, пишет УНН со ссылкой на AP.
Детали
Сокращения происходят на фоне того, что Google стремится "ответственно инвестировать в самые важные приоритеты нашей компании и значительные будущие возможности", говорится в заявлении компании.
"Некоторые команды продолжают проводить такого рода организационные изменения, которые включают в себя сокращение некоторых позиций по всему миру", - говорится в сообщении.
Ранее Google заявила, что сокращает несколько сотен должностей, причем большая часть последствий отразится на команде разработчиков оборудования дополненной реальности.
Сокращения последовали за обещаниями руководителей Google и ее материнской компании Alphabet сократить расходы. Год назад Google заявила, что уволит 12 000 сотрудников, или около 6% своей рабочей силы.
В сообщении на X - ранее известном как Twitter - профсоюз работников Alphabet назвал сокращение рабочих мест "еще одним раундом ненужных увольнений".
Дополнение
Google - не единственная технологическая компания, которая сокращает расходы. В прошлом году Meta - материнская компания Facebook - сократила более 20 000 рабочих мест, чтобы успокоить инвесторов. В 2023 году цена акций Meta выросла примерно на 178%.
В декабре Spotify заявила, что сокращает 17% своей глобальной рабочей силы, что стало третьим раундом увольнений в 2023 году для сервиса потоковой передачи музыки, поскольку компания стремилась сократить расходы и повысить прибыльность.
Ранее на этой неделе Amazon уволила сотни сотрудников в своих подразделениях Prime Video и студиях. Компания также уволит около 500 сотрудников, которые работают на платформе прямых трансляций Twitch.
Amazon сократила тысячи рабочих мест после резкого найма персонала во время пандемии. В марте Amazon объявила, что планирует уволить 9 000 сотрудников, помимо 18 000 сотрудников компания заявила, что уволит в январе 2023 года.
В настоящее время Google находится в ожесточенной конкуренции с Microsoft, поскольку обе компании стремятся лидировать в области искусственного интеллекта.
Microsoft расширила свои предложения по искусственному интеллекту, чтобы конкурировать с Google. В сентябре Microsoft представила для своих корпоративных клиентов функцию Copilot, которая включает искусственный интеллект в такие продукты, как поисковая система Bing, браузер Edge, а также Windows.
Google увольняет сотни людей на фоне сокращения расходов
Google увольняет сотни сотрудников в рамках сокращения расходов, на фоне более широкого сокращения рабочих мест в технологической отрасли.
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