Суду ЕС рекомендовали оставить в силе антимонопольный штраф ЕС на 2,42 млрд евро для Google

Антимонопольный штраф ЕС в размере 2,42 миллиарда евро (2,7 миллиарда долларов США) подразделения Alphabet должен быть оставлен в силе высшим судом ЕС, заявил в четверг советник суда, нанося потенциальный удар по самой популярной в мире поисковой системе в интернете, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Европейская комиссия наложила на компанию штраф в 2017 году за использование собственного сервиса сравнения цен для получения несправедливого преимущества перед меньшими европейскими конкурентами.

Дело о покупках стало первым из трех решений ЕС, в результате которых за последнее десятилетие компания Google была оштрафована на общую сумму 8,25 миллиарда евро.

Генеральный адвокат Суда Европейского Союза (CJEU) Джулиана Кокотт заявила, что судьи должны утвердить размер штрафа.

"Google, как установлено (Евро)комиссией и подтверждено Судом общей юрисдикции, использовал свое доминирующее положение на рынке услуг общего поиска, чтобы отдать предпочтение своему собственному сервису сравнения цен, отдавая предпочтение отображению его результатов", - сказала она.

Судьи, которые следуют большинству таких необязательных рекомендаций, вынесут свои решения в ближайшие месяцы. В 2021 году суд низшей инстанции встал на сторону органа по защите конкуренции ЕС.

Google заявила, что рассмотрит заключение и дождется решения суда.

"Независимо от апелляции, мы продолжаем инвестировать в наше средство правовой защиты, которое успешно работает уже несколько лет, и продолжим конструктивно работать с Европейской комиссией", - заявил представитель.

Глава антимонопольного ведомства ЕС Маргрет Вестагер планирует встретиться с генеральным директором Alphabet Сундаром Пичаи и другими лидерами крупных технологических компаний в США позднее в четверг, чтобы обсудить вопросы конкуренции и цифровых технологий.

Google также оспорила два других решения, касающихся мобильной операционной системы Android и рекламного сервиса AdSense.

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