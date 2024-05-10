FT: Азия и Австралия следуют примеру ЕС и США для обуздания доминирования бигтех, как Apple и Google

Япония, Южная Корея и Австралия ужесточают правила, чтобы обуздать рыночную власть крупных технологических групп, создавая новые регуляторные проблемы для Apple и Google после аналогичных действий в ЕС и США, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Кабинет премьер-министра Японии Фумио Кисида недавно одобрил знаковый закон, направленный на то, чтобы предотвратить использование крупнейшими онлайн-платформами своего доминирующего положения в мобильном программном обеспечении для препятствования вхождению на рынок новых конкурентов.

Правила - более узкая версия всеобъемлющего Закона ЕС о цифровых рынках - направлены на то, чтобы предложить потребителям больше выбора, например, упрощая переключение между мобильными операционными системами и позволяя пользователям загружать программы из других источников.

Несмотря на активное лоббирование Apple с целью заблокировать законопроект, люди, знакомые с ходом обсуждений, заявили, что его сфера действия была намеренно сужена, чтобы избежать задержек с введением новых правил, которые, как ожидается, вступят в силу в конце следующего года, если парламент примет законопроект.

Закон позволит японским регулирующим органам накладывать на компании огромные штрафы, которые могут составлять до 20 процентов внутреннего годового дохода, если они будут признаны виновными в несоблюдении требований. За повторные нарушения в течение 10 лет штраф может быть увеличен до 30% годового оборота.

В Google заявили, что "активно взаимодействовали" с правительством, чтобы объяснить свою практику, добавив, что "мы продолжим сотрудничать с правительством и заинтересованными сторонами отрасли на протяжении всего этого процесса".

Этот шаг в Токио произошел в тот момент, когда официальные лица Южной Кореи намерены принять широкомасштабное законодательство для регулирования онлайн-платформ, нацелив игроков на рынке электронной коммерции на потоковые сервисы и провайдеров социальных сетей. В Австралии наблюдатели настаивают на расширении режима онлайн-регулирования на такие сферы, как цифровые платежи.

В Южной Корее регуляторы пытаются обеспечить соблюдение закона о телекоммуникациях 2021 года, разработанного для того, чтобы повлиять на контроль Apple и Google над платежами в приложениях, заставив американских технических гигантов снизить комиссию за транзакции и предложить варианты оплаты третьим сторонам.

Официальные лица Южной Кореи также намерены ввести более широкое законодательство, которое, как и DMA в ЕС, должно определить доминирующие онлайн-платформы, которые будут подвергаться более жесткой проверке.

Австралия также была пионером в технологическом регулировании, введя законодательство для борьбы с многонациональными налоговыми уклонениями, онлайн-безопасность и меры, которые заставляют крупные цифровые компании платить медиакомпаниям за поддержку новостной индустрии.

В последние месяцы Канберра расширила регулятивный контроль за цифровыми платежами и применила существующие меры, которым сопротивляются технологические компании. В рамках этих усилий в этом году правительство введет законодательство, которое наложит обязательные обязательства для компаний социальных медиа, банков и телекоммуникационных компаний по борьбе с мошенниками, указывает издание.

Среди предложений в стране, как отмечается, также есть проверка компаний социальных медиа на их платформах. Другая сфера, которая рассматривается, - это цифровые платежи, где банки регулируются, а компании, такие как Apple и Google, которые предлагают подобные услуги, нет.

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Представители технологической отрасли заявили, что распространение регуляторного контроля из Европы и США на крупнейшие рынки Азии создает более серьезные проблемы для крупнейших технологических компаний мира.

В ЕС законодательство заставило Apple изменить основные части своей закрытой мобильной операционной системы, например, позволить пользователям впервые загружать приложения из других источников и изменить структуру сборов, взимаемых с разработчиков. Находясь в США, производитель iPhone пострадал от масштабного антимонопольного дела, в котором утверждается, что гигант Кремниевой долины использует свою власть в секторе смартфонов, чтобы подавлять конкурентов и ограничивать выбор потребителей.

Хотя регулирующим органам во всем мире предоставлены более широкие полномочия по обеспечению соблюдения требований, некоторые игроки отрасли по-прежнему скептически относятся к тому, что правила, которые вводятся во всем мире, будут иметь желаемый эффект в виде открытия большей конкуренции на цифровом рынке, указывает при этом издание.

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