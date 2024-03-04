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ЕС наложил на Apple антимонопольный штраф в 1,8 млрд евро за неправомерные условия использования приложений

ЕС наложил на Apple антимонопольный штраф в 1,8 млрд евро за неправомерные условия использования приложений

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 15:22  •  10901 просмотра

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Европейская комиссия оштрафовала компанию Apple на 1,8 миллиарда евро за нарушение антимонопольного законодательства из-за условий пользования App Store, которые ставили в невыгодное положение конкурентов на рынке потоковой передачи музыки и ограничивали пользователей.

Европейская комиссия оштрафовала Apple за нарушение антимонопольного законодательства, наложив штраф в размере 1,8 млрд евро за неправомерные условия в приложениях. Об этом пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Европейский Союз обвиняет корпорацию в злоупотреблении своим доминирующим положением на рынке потокового вещания музыки для пользователей iPhone и iPad. Поэтому регуляторы ЕС оштрафовали Apple на более чем 1,8 миллиарда евро за неправомерные правила работы магазина приложений, которые могли привести к повышению цен на подписку на потоковую музыку.

Такие "положения против перенаправления" являются несправедливыми торговыми условиями, которые нарушают антимонопольные правила, считают в Еврокомиссии, кроме того, эти условия "не являются ни необходимыми, ни пропорциональными" для защиты собственных коммерческих интересов Apple. Такое поведение также негативно повлияло на клиентов, которые не могут принимать информированные и эффективные решения относительно того, где покупать музыкальные подписки, и ухудшило пользовательский опыт из-за громоздкого поиска предложений за пределами приложения.

Поводом к антимонопольному расследованию стала жалоба шведского сервиса Spotify на необходимость повысить стоимость ежемесячной подписки из-за комиссии магазина приложений App Store.

Apple нелегально ограничивала способность девелоперов информировать пользователей о более дешевых вариантах покупки музыки вне ее экосистемы

- написала в соцсети X еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер.

Теперь Apple придется удалить условия, которые препятствуют разработчикам сообщать пользователям о других способах подписки.

Европейский Союз оштрафует Apple на 500 миллионов евро19 февраля 2024, 02:25 • 35558 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

ЭкономикаТехнологии
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
spotifySpotify
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
apple-incApple Inc.
ЄС наклав на Apple антимонопольний штраф у 1,8 млрд євро за неправомірні умови використання додатків
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ЕС наложил на Apple антимонопольный штраф в 1,8 млрд евро за неправомерные условия использования приложений

Европейская комиссия оштрафовала компанию Apple на 1,8 миллиарда евро за нарушение антимонопольного законодательства из-за условий пользования App Store, которые ставили в невыгодное положение конкурентов на рынке потоковой передачи музыки и ограничивали пользователей.

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