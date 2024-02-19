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Европейский Союз оштрафует Apple на 500 миллионов евро

Европейский Союз оштрафует Apple на 500 миллионов евро

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 02:25  •  1829 просмотра

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ЕС готовится наложить антимонопольный штраф на компанию Apple в размере 500 миллионов евро за правила App Store, которые ограничивают конкуренцию.

ЕС готовится наложить антимонопольный штраф на компанию Apple в размере 500 миллионов евро. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

Европейский Союз готовится впервые в истории оштрафовать компанию Apple и отменить правила App Store, которые ограничивают конкуренцию.

По информации, решение о наложении штрафа в размере 500 миллионов евро может быть объявлено в следующем месяце.

Добавим

Основанием для расследования стала жалоба шведской компании Spotify Technology SA в 2019 году, в которой она заявляла, что была вынуждена повысить цену ежемесячной подписки, чтобы компенсировать расходы, связанные с ограничениями Apple в App Store. В феврале 2023 года Европейская комиссия в официальном обвинительном заключении указала на так называемые правила противодействия Apple, утверждая, что эти условия были ненужными и привели к росту цен для клиентов.

Генеративные функции ИИ от Apple появятся в течение 2024 года2 февраля 2024, 08:05 • 26577 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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bloomberg-lpBloomberg L.P.
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yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
apple-incApple Inc.
Європейський Союз оштрафує Apple на 500 мільйонів євро
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