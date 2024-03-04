ЄС наклав на Apple антимонопольний штраф у 1,8 млрд євро за неправомірні умови використання додатків
Київ • УНН
Європейська комісія оштрафувала компанію Apple на 1,8 мільярда євро за порушення антимонопольного законодавства через умови користування App Store, які ставили в невигідне становище конкурентів на ринку потокової передачі музики та обмежували користувачів.
Європейська комісія оштрафувала Apple за порушення антимонопольного законодавства, наклавши штраф у розмірі 1,8 млрд євро за неправомірні умови в додатках. Про це пише УНН з посиланням на Politico.
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Європейський Союз звинувачує корпорацію у зловживанні своїм домінуючим становищем на ринку потокового мовлення музики для користувачів iPhone і iPad. Тому регулятори ЄС оштрафували Apple на понад 1,8 мільярда євро за неправомірні правила роботи магазину додатків, які могли призвести до підвищення цін на підписку на потокову музику.
Такі "положення проти перенаправлення" є несправедливими торговими умовами, які порушують антимонопольні правила, вважають у Єврокомісії, окрім того, ці умови "не є ні необхідними, ні пропорційними" для захисту власних комерційних інтересів Apple. Така поведінка також негативно вплинула на клієнтів, які не можуть приймати поінформовані та ефективні рішення щодо того, де купувати музичні підписки, і погіршила користувацький досвід через громіздкий пошук пропозицій за межами додатку.
Приводом до антимонопольного розслідування стала скарга шведського сервісу Spotify на необхідність підвищити вартість щомісячної підписки через комісію магазину додатків App Store.
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Тепер Apple доведеться видалити умови, які перешкоджають розробникам повідомляти користувачам про інші способи підписки.
Європейський Союз оштрафує Apple на 500 мільйонів євро 19.02.24, 04:25 • 37083 перегляди