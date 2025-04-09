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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Премьером Японии во второй раз избрали Сигеру Исибу

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Досрочные выборы в Японии: правящая партия под угрозой потери большинства

В Японии объявлены досрочные парламентские выборы после назначения нового премьер-министра Сигеру Ишибы. Либерально-демократическая партия сталкивается с серьезными вызовами в борьбе за сохранение большинства в парламенте.

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В Токио мужчина забросал коктейлями Молотова штаб-квартиру правящей партии

В Токио 49-летний мужчина бросил несколько бутылок с зажигательной смесью в здание штаб-квартиры Либерально-демократической партии Японии. Нападение произошло за 8 дней до досрочных парламентских выборов на фоне коррупционных скандалов в партии.

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В Японии сменилось правительство, новым премьер-министром стал Сигеру Исиба

Лидер правящей партии Шигеру Ишиба назначен 102-м премьер-министром Японии после отставки предыдущего правительства Фумио Кисиды. Ишиба пообещал продолжить их экономическую политику и назначить парламентские выборы на 27 октября.

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Фумио Кисида не будет баллотироваться на переизбрание лидером либеральной партии DLP, что означает его отставку с должности премьер-министра. Решение принято на фоне падения рейтингов правительства из-за скандалов с финансовой отчетностью.

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Япония и США объявили о модернизации военного сотрудничества

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"Переломный момент": премьер Японии заявил, что страна меняет свою оборонную позицию

Глава правительства Японии Фумио Кишида заявил, что нападение россии на Украину, а также ситуация на Ближнем Востоке и в Восточной Азии требует изменений в политике страны. Геополитическая напряженность подтолкнула мир к "историческому переломному моменту" и заставила Японию изменить свою оборонную стратегию.

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Зеленский созвонился с премьером Японии: обсудили дополнительную помощь Украине, санкции против рф и подготовку соглашения о безопасности

Зеленский и премьер-министр Японии Кишида обсудили потребность Украины в нелетальном вооружении, дополнительную помощь на текущий год, усиление санкционного давления на россию, конфискацию замороженных российских активов и подготовку двустороннего соглашения о безопасности между двумя странами.

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США и Япония планируют углубить сотрудничество в области искусственного интеллекта и полупроводников

Соединенные Штаты и Япония планируют углубить сотрудничество в области искусственного интеллекта и полупроводников, создав основу для совместных исследований и разработок с участием таких компаний, как Nvidia, Arm и Amazon.

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Япония смягчила правила экспорта оружия, что позволит продавать истребители следующего поколения

Япония смягчила правила экспорта вооружений, чтобы разрешить продажу истребителей следующего поколения, разработанных совместно с Великобританией и Италией, устранив главное препятствие для трехстороннего проекта.

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