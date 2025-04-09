Фумио Кисида

Байден пообещал защищать Филиппины в Южно-Китайском море на фоне напряженности в отношениях с Китаем

Байден подтвердил оборонные обязательства США перед Филиппинами и Японией, заявив, что любое нападение на филиппинские силы в Южно-Китайском море приведет к укреплению их договора о взаимной обороне.