Президент Украины провел телефонный разговор с новым премьер-министром Японии Шигеру Ишибой. Обсудили российские обстрелы, помощь и участие КНДР в войне против Украины.
Лидеры Китая и Японии провели первую встречу, где обсудили проблемные вопросы между странами. Япония попросила отменить запрет на морепродукты и усилить безопасность японцев в Китае.
Сигеру Исиба задремал во время парламентского голосования за его кандидатуру на должность премьер-министра Японии. Пресс-секретарь объяснил инцидент действием сильных лекарств от простуды.
Парламент Японии переизбрал Сигеру Исибу на должность премьер-министра во втором туре голосования. Он получил 221 голос против 160 голосов своего оппонента Есихико Ноды.
В Японии объявлены досрочные парламентские выборы после назначения нового премьер-министра Сигеру Ишибы. Либерально-демократическая партия сталкивается с серьезными вызовами в борьбе за сохранение большинства в парламенте.
В Токио 49-летний мужчина бросил несколько бутылок с зажигательной смесью в здание штаб-квартиры Либерально-демократической партии Японии. Нападение произошло за 8 дней до досрочных парламентских выборов на фоне коррупционных скандалов в партии.
Президент Украины провел встречу с послом Японии Кунинори Мацудой перед завершением его миссии. Зеленский отметил важную роль Японии в поддержке Украины и наградил дипломата орденом «За заслуги».
Лидер правящей партии Шигеру Ишиба назначен 102-м премьер-министром Японии после отставки предыдущего правительства Фумио Кисиды. Ишиба пообещал продолжить их экономическую политику и назначить парламентские выборы на 27 октября.
Президент Украины Зеленский встретился с премьер-министром Японии Кишидой на полях Генассамблеи ООН. Они обсудили восстановление энергетики Украины и новый пакет энергетической помощи от Японии.
Фумио Кисида не будет баллотироваться на переизбрание лидером либеральной партии DLP, что означает его отставку с должности премьер-министра. Решение принято на фоне падения рейтингов правительства из-за скандалов с финансовой отчетностью.
Фумио Кисида отменил визит в Центральную Азию из-за повышенной вероятности разрушительного землетрясения в Японии. Эксперты предупредили о возможном мегаземлетрясении, премьер решил остаться в стране для управления кризисом.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заверил, что размещение американских ракет дальнего радиуса действия в Германии не приведет к эскалации в отношениях с Россией. Чиновник подчеркнул приверженность Германии к предотвращению войны - речь идет о безопасности и потенциале сдерживания.
НАТО и Япония договорились о проведении совместных учений в евроатлантических водах и усилении обмена разведданными из-за опасений, что события, подобные войне в Украине, могут произойти в Азии.
Япония будет усиливать усилия для поддержки Украины в энергетическом секторе.
Япония планирует провести международную конференцию по разминированию в Украине осенью 2025 года, чтобы решить вопрос противопехотных мин, оставленных российскими войсками.
Украина и Япония завершают работу над соглашением о сотрудничестве в полном восстановлении экономики Украины и инфраструктуры в течение следующих 10 лет.
Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, которая пролетела около 350 километров.
Попытка Северной Кореи запустить новый военный разведывательный спутник 27 мая провалилась, поскольку аппарат взорвался вскоре после запуска.
Лидеры Китая, Японии и Южной Кореи встретились в Сеуле на первых за четыре года трехсторонних переговорах, чтобы возобновить диалог по вопросам торговли, безопасности, экономики, науки, технологий, межчеловеческих обменов, здравоохранения и старения.
Байден, вероятно, пропустит Саммит мира в Швейцарии, чтобы принять участие в сборе средств для своей кампании в Калифорнии с участием таких знаменитостей, как Джордж Клуни и Джулия Робертс.
Соединенные Штаты и Япония подписали контракт о совместной разработке гиперзвукового перехватчика ракет в течение следующих 10 лет, причем Япония выделила 480 миллионов долларов на этот проект в своем бюджете на 2024 год.
Япония, Южная Корея и Австралия ужесточают правила, чтобы ограничить рыночную власть крупных технологических групп, таких как Apple и Google, создавая новые регуляторные вызовы, подобные тем, что существуют в ЕС и США.
Американский адмирал Джон Аквилино считает, что Китай хочет иметь возможность вторгнуться на Тайвань до 2027 года на основе директивы президента Си Цзиньпина для военных.
Байден подтвердил оборонные обязательства США перед Филиппинами и Японией, заявив, что любое нападение на филиппинские силы в Южно-Китайском море приведет к укреплению их договора о взаимной обороне.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида выступит в Конгрессе США с призывом продолжить военную помощь Украине и подчеркнет важность крепкого американо-японского партнерства.
Япония и США подписали соглашения об усилении безопасности и военного сотрудничества, включая совместную разработку оборонной техники, новых систем военного управления, модернизацию оборонных сетей связи, сотрудничество в области противовоздушной обороны, а также создание рабочей группы по подготовке пилотов истребителей и совместную разработку реактивного тренажера.
Глава правительства Японии Фумио Кишида заявил, что нападение россии на Украину, а также ситуация на Ближнем Востоке и в Восточной Азии требует изменений в политике страны. Геополитическая напряженность подтолкнула мир к "историческому переломному моменту" и заставила Японию изменить свою оборонную стратегию.
Зеленский и премьер-министр Японии Кишида обсудили потребность Украины в нелетальном вооружении, дополнительную помощь на текущий год, усиление санкционного давления на россию, конфискацию замороженных российских активов и подготовку двустороннего соглашения о безопасности между двумя странами.
Соединенные Штаты и Япония планируют углубить сотрудничество в области искусственного интеллекта и полупроводников, создав основу для совместных исследований и разработок с участием таких компаний, как Nvidia, Arm и Amazon.
Япония смягчила правила экспорта вооружений, чтобы разрешить продажу истребителей следующего поколения, разработанных совместно с Великобританией и Италией, устранив главное препятствие для трехстороннего проекта.