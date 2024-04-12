Байден пообещал защищать Филиппины в Южно-Китайском море на фоне напряженности в отношениях с Китаем

Байден обещает защищать Филиппины от нападений в Южно-Китайском море. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.

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В четверг Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден во время первого совместного саммита с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом и премьер-министром Японии Фумио Кишида относительно растущей напряженности с Китаем обязался охранять интересы стран перед опасностью.

Обязательства Соединенных Штатов по обороне перед Японией и Филиппинами являются железными - заявил Джо Байден.

Встреча состоялась на фоне растущей напряженности после неоднократных столкновений между китайскими и филиппинскими судами на спорном водном пути.

Любое нападение на филиппинские самолеты, корабли или вооруженные силы в Южно-Китайском море приведет к ссылке на наш договор о взаимной обороне - добавил Джо Байден.

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