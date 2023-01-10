США усилит военное присутствие в Японии для защиты от Китая

Согласно источникам японского медиа, прибрежный полк морской пехоты, будет создан в течение нескольких лет в рамках реорганизации корпуса морской пехоты в префектуре острова на фоне активизации военных действий Китая в Восточно-Китайском море.

Китай наращивает свою военную активность в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, его корабли береговой охраны неоднократно заходили в территориальные воды Японии вокруг островов Сэнкаку, группы необитаемых островков, контролируемых Токио, на которые претендует Китай.

Ожидается, что новое подразделение на Окинаве сможет противостоять потенциальным достижениям китайских военных.

Ожидается, что план будет представлен на встрече по вопросам безопасности "два плюс два" с участием министров иностранных дел и обороны Японии и США, которая состоится 11 января в Вашингтоне.

Однако планы по созданию нового подразделения на Окинаве могут вызвать негативную реакцию местных жителей – ведь уже сейчас большая часть острова используется для размещения военных США.

В тоже время сообщается, что ранее японские власти обязались усилить и силы самообороны на Окинаве для защиты удаленных юго-западных островов, назвав при этом Китай «величайшим стратегическим вызовом».