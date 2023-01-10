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США посилить військову присутність у Японії для захисту від Китаю

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. Сполучені Штати створять на японському острові Окінава підрозділ швидкого реагування Корпусу морської піхоти для захисту віддалених островів на південному заході Японії, пише УНН з посиланням на Kyodo.

США посилить військову присутність у Японії для захисту від Китаю

Згідно з джерелами японського медіа, прибережний полк морської піхоти буде створено протягом кількох років у рамках реорганізації корпусу морської піхоти в префектурі острова на тлі активізації військових дій Китаю в Східно-Китайському морі.

Китай нарощує свою військову активність у Південно-Китайському і Східно-Китайському морях, його кораблі берегової охорони неодноразово заходили в територіальні води Японії навколо островів Сенкаку, групи незаселених острівців, контрольованих Токіо, на які претендує Китай.

Очікується, що новий підрозділ на Окінаві зможе протистояти потенційним досягненням китайських військових.

Очікується, що план буде представлено на зустрічі з питань безпеки "два плюс два" за участю міністрів закордонних справ і оборони Японії та США, яка відбудеться 11 січня у Вашингтоні.

Однак плани зі створення нового підрозділу на Окінаві можуть викликати негативну реакцію місцевих мешканців – адже вже зараз більша частина острова використовується для розміщення військових США.

Водночас повідомляється, що раніше японська влада зобов'язалася посилити і сили самооборони на Окінаві для захисту віддалених південно-західних островів, назвавши при цьому Китай «найбільшим стратегічним викликом».

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