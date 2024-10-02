Зеленский поблагодарил посла Японии за укрепление отношений между странами

Провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Украине Кунинори Мацудой перед окончанием его дипломатической миссии. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

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Хотел бы поблагодарить вас за развитие прочных отношений между нашими двумя нациями, странами и лидерами. Это очень важно. Никогда раньше наши государства не имели таких тесных связей - сказал Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул важную роль Японии во время председательства в «Группе семи» в 2023 году и отметил поддержку, которую Украина получила от японского правительства, в частности благодаря усилиям тогдашнего Премьер-министра Фумио Кишиды.

Это и оборонная помощь, и усиление украинской энергетики, и гуманитарные вопросы, а также большая украинско-японская конференция по восстановлению Украины. Вместе мы сделали много вещей, и я благодарю вас за это. Надеюсь, что с новым правительством Японии во главе с Премьер-министром Шигеру Ишибой мы продолжим этот активный диалог - отметил Владимир Зеленский.

Кунинори Мацуда, со своей стороны, назвал честью работать на укрепление отношений между Японией и Украиной и подчеркнул, что их основа заложена на долгосрочную перспективу.

В завершение встречи Владимир Зеленский наградил японского дипломата орденом «За заслуги» III степени, отметив его вклад в развитие партнерских отношений между странами.

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