Зеленський подякував послу Японії за зміцнення відносин між країнами
Київ • УНН
Президент України провів зустріч з послом Японії Кунінорі Мацудою перед завершенням його місії. Зеленський відзначив важливу роль Японії у підтримці України та нагородив дипломата орденом "За заслуги".
Провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні Кунінорі Мацудою перед закінченням його дипломатичної місії. Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
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Хотів би подякувати вам за розбудову міцних відносин між нашими двома націями, країнами та лідерами. Це дуже важливо. Ніколи раніше наші держави не мали таких тісних зв’язків
Президент підкреслив важливу роль Японії під час головування в "Групі семи" у 2023 році та відзначив підтримку, яку Україна отримала від японського уряду, зокрема завдяки зусиллям тодішнього Прем'єр-міністра Фуміо Кішіди.
Це й оборонна допомога, і посилення української енергетики, і гуманітарні питання, а також велика українсько-японська конференція з відбудови України. Разом ми зробили багато речей, і я дякую вам за це. Сподіваюся, що з новим урядом Японії на чолі з Прем’єр-міністром Шігеру Ішібою ми продовжимо цей активний діалог
Кунінорі Мацуда, зі свого боку, назвав честю працювати на зміцнення відносин між Японією та Україною й підкреслив, що їхня основа закладена на довгострокову перспективу.
На завершення зустрічі Володимир Зеленський нагородив японського дипломата орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, відзначивши його внесок у розвиток партнерських відносин між країнами.
Україна і Японія обговорили Формулу миру та безпекову угоду09.09.24, 22:41 • 84724 перегляди