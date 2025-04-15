Курай Такаші

Японія допомагає Херсонщині у сфері поводження з відходами та розмінування

Херсонська область обговорила подальшу співпрацю з Японією, включаючи управління відходами, відкриття сміттєпереробного заводу та допомогу в розмінуванні для забезпечення безпеки в регіоні.