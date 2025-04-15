Курай Такаші

Президент України провів зустріч з послом Японії Кунінорі Мацудою перед завершенням його місії. Зеленський відзначив важливу роль Японії у підтримці України та нагородив дипломата орденом "За заслуги".
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про підготовку до підписання угоди про захист інвестицій з Японією. Японія надає
Україні значну допомогу, зокрема в гуманітарній сфері та розмінуванні.
Херсонська область обговорила подальшу співпрацю з Японією, включаючи управління відходами, відкриття сміттєпереробного заводу та допомогу в розмінуванні для забезпечення безпеки в регіоні.