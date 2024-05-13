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Японія допомагає Херсонщині у сфері поводження з відходами та розмінування

Японія допомагає Херсонщині у сфері поводження з відходами та розмінування

Київ • УНН

 • 112103 перегляди

Херсонська область обговорила подальшу співпрацю з Японією, включаючи управління відходами, відкриття сміттєпереробного заводу та допомогу в розмінуванні для забезпечення безпеки в регіоні.

Зустрівся з Надзвичайним та Повноважним Послом Японії в Україні Кунінорі Мацуда. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

Деталі

Під час зустрічі було обговорено подальші напрямки співпраці між областю та Японією. Одним із ключових питань обговорення стало управління відходами.

Зазначено, що Японія має значний досвід у цій сфері, що підтверджується її участю у спільному проекті з ПРООН. У рамках цього проекту Херсонщина отримала 41 одиницю техніки для розчищення завалів, що стали наслідком постійних російських обстрілів.

У рамках співпраці планується відкриття модульного заводу з переробки будівельного сміття. Це не лише екологічно важливо, але й ефективний спосіб використання відходів для відновлення зруйнованих об'єктів. Щебінь, пісок, цемент - усе це можна отримати з відходів.

Під час зустрічі також було обговорено питання допомоги в розминуванні. На Херсонщині загроза мін залишається великою, і підтримка в цьому напрямку від Японії є дуже важливою для забезпечення безпеки регіону.

Вдячний за увагу до Херсонщини. Я впевнений, що наша співпраця допоможе подолати усі виклики

- подякував Олександр Прокудін.
Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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