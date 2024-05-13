Японія допомагає Херсонщині у сфері поводження з відходами та розмінування
Київ • УНН
Херсонська область обговорила подальшу співпрацю з Японією, включаючи управління відходами, відкриття сміттєпереробного заводу та допомогу в розмінуванні для забезпечення безпеки в регіоні.
Зустрівся з Надзвичайним та Повноважним Послом Японії в Україні Кунінорі Мацуда. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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Під час зустрічі було обговорено подальші напрямки співпраці між областю та Японією. Одним із ключових питань обговорення стало управління відходами.
Зазначено, що Японія має значний досвід у цій сфері, що підтверджується її участю у спільному проекті з ПРООН. У рамках цього проекту Херсонщина отримала 41 одиницю техніки для розчищення завалів, що стали наслідком постійних російських обстрілів.
У рамках співпраці планується відкриття модульного заводу з переробки будівельного сміття. Це не лише екологічно важливо, але й ефективний спосіб використання відходів для відновлення зруйнованих об'єктів. Щебінь, пісок, цемент - усе це можна отримати з відходів.
Під час зустрічі також було обговорено питання допомоги в розминуванні. На Херсонщині загроза мін залишається великою, і підтримка в цьому напрямку від Японії є дуже важливою для забезпечення безпеки регіону.
Вдячний за увагу до Херсонщини. Я впевнений, що наша співпраця допоможе подолати усі виклики