Япония помогает Херсонщине в сфере обращения с отходами и разминирования

Встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Украине Кунинори Мацуда. Об этом сообщает председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

Во время встречи были обсуждены дальнейшие направления сотрудничества между областью и Японией. Одним из ключевых вопросов обсуждения стало управление отходами.

Отмечено, что Япония имеет значительный опыт в этой сфере, что подтверждается ее участием в совместном проекте с ПРООН. В рамках этого проекта Херсонщина получила 41 единицу техники для расчистки завалов, ставших следствием постоянных российских обстрелов.

В рамках сотрудничества планируется открытие модульного завода по переработке строительного мусора. Это не только экологически важно, но и эффективный способ использования отходов для восстановления разрушенных объектов. Щебень, песок, цемент - все это можно получить из отходов.

Во время встречи также обсуждались вопросы помощи в разминировании. На Херсонщине угроза мин остается большой, и поддержка в этом направлении от Японии очень важна для обеспечения безопасности региона.