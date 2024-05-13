Япония помогает Херсонщине в сфере обращения с отходами и разминирования

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  137587 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  195094 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  205723 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  201316 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  158580 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  151374 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  130959 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  133262 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  122267 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  168236 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

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9 мая 2024, 10:03  •  252366 просмотра

Япония помогает Херсонщине в сфере обращения с отходами и разминирования

Херсонская область обсудила дальнейшее сотрудничество с Японией, включая управление отходами, открытие мусороперерабатывающего завода и помощь в разминировании для обеспечения безопасности в регионе.

Война •   •  2060 просмотра
Япония помогает Херсонщине в сфере обращения с отходами и разминирования

В Запорожье ликвидирован пожар на открытой территории общей площадью 6 га

Спасатели потушили три пожара на площади 6 гектаров в Запорожье, причем сильный ветер и сложный рельеф местности усложняли борьбу с огнем.

Общество •   •  2923 просмотра
В Запорожье ликвидирован пожар на открытой территории общей площадью 6 га

Блинкен: Украина может эффективно защищать позиции на востоке

Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность, что Украина сможет эффективно защитить свои позиции на востоке, закрепить достижения в Черноморском регионе и держать российские войска под угрозой.

Война •   •  4462 просмотра
Блинкен: Украина может эффективно защищать позиции на востоке

В Харькове прогремела серия взрывов

В Харькове произошла серия взрывов.

Война •   •  4607 просмотра
В Харькове прогремела серия взрывов

Смертельное ДТП в Винницкой области: два человека погибли, один госпитализирован

В Винницкой области в результате столкновения автомобиля "Дэу" и "Фольксваген" погибло два человека и один человек был госпитализирован.

Общество •   •  4510 просмотра
Смертельное ДТП в Винницкой области: два человека погибли, один госпитализирован

Южная Корея подозревает Северную Корею в поставках оружия рф для войны в Украине

Разведывательная служба Южной Кореи подозревает, что Северная Корея, возможно, поставляла оружие, такое как 122-мм артиллерийские снаряды с 1970-х годов, в рф для использования в войне в Украине.

Война •   •  6489 просмотра
Южная Корея подозревает Северную Корею в поставках оружия рф для войны в Украине

Мужская сборная Украины по кумитэ завоевала бронзу на чемпионате Европы по каратэ

Мужская сборная Украины по кумитэ завоевала бронзу на чемпионате Европы по каратэ, победив Турцию со счетом 3:1 и получив прямую лицензию на командный чемпионат мира.

спорт •   •  5122 просмотра
Мужская сборная Украины по кумитэ завоевала бронзу на чемпионате Европы по каратэ

Telegram-каналы рф распространяют ложные заявления о бегстве руководства Харьковщины

российские телеграм-каналы ложно заявили, что руководство Харьковской области исчезло из-за российского наступления, но украинские чиновники подтвердили, что руководство области остается в Харькове и выполняет свои обязанности.

Война •   •  6806 просмотра
Telegram-каналы рф распространяют ложные заявления о бегстве руководства Харьковщины

Генштаб: В Харькове продолжаются ожесточенные бои, враг имеет тактический успех

На Харьковском направлении продолжаются активные боевые действия, противник применяет штурмовую тактику, а украинские войска отражают атаки и наносят оккупантам потери.

Война •   •  9356 просмотра
Генштаб: В Харькове продолжаются ожесточенные бои, враг имеет тактический успех

рф оккупировала села Харьковщины: Мороховец, Олейниково и Зеленое - DeepState

российские войска продвинулись вперед вблизи нескольких населенных пунктов, включая Вербово, Красногоровку, Нетайлово, к западу от Семеновки, к востоку от Новопокровского, а также заняли села Мороховец, Олейниково и Зеленое.

Война •   •  7223 просмотра
рф оккупировала села Харьковщины: Мороховец, Олейниково и Зеленое - DeepState