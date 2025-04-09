Курай Такаши

Президент Украины провел встречу с послом Японии Кунинори Мацудой перед завершением его миссии. Зеленский отметил важную роль
Японии в поддержке Украины и наградил дипломата орденом «За заслуги».
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о подготовке к подписанию соглашения о защите инвестиций с Японией. Япония оказывает
Украине значительную помощь, в частности в гуманитарной сфере и разминировании.
Херсонская область обсудила дальнейшее сотрудничество с Японией, включая управление отходами, открытие мусороперерабатывающего
завода и помощь в разминировании для обеспечения безопасности в регионе.