Украина и Япония готовятся подписать соглашение о защите инвестиций - Шмыгаль
Киев • УНН
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о подготовке к подписанию соглашения о защите инвестиций с Японией. Япония оказывает Украине значительную помощь, в частности в гуманитарной сфере и разминировании.
Украина и Япония готовятся к подписанию соглашения о защите инвестиций, сообщил в среду Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи с послом Японии Кунинори Мацудой, который завершает свою дипломатическую работу в Украине, пишет УНН.
Япония готова инвестировать в наше государство. Готовимся к подписанию соглашения о защите инвестиций. И ожидаем открытия офиса JETRO в Украине. Все эти шаги будут способствовать активному сотрудничеству между нашими бизнесами
По словам премьера, он выразил благодарность за поддержку Японией резолюций ООН в пользу Украины, Формулы мира Президента Владимира Зеленского, в частности в части ядерной безопасности, и за подписание соглашения по безопасности.
«Отметил, что Япония оказывает нашему государству большую и неоценимую помощь. Особенно в гуманитарной сфере. До конца года треть всех машин для разминирования в Украине будут именно японского производства. Кроме того, Япония существенно помогает в медицинской отрасли», - указал Шмыгаль.
«Рассчитываем, что двусторонний диалог между нашими странами продолжит активно развиваться», - отметил Премьер.
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