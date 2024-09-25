Япония готова предоставить Украине кредиты в рамках инициативы G7 по российским активам - посол
Киев • УНН
Посол Японии в Украине заявил о готовности предоставить Украине кредиты в рамках инициативы G7 по замороженным российским активам. G7 планирует предоставить Украине около 50 млрд долларов финансирования до конца года.
Посол Японии в Украине Мацуда Кунинори заявил о готовности предоставить Украине кредиты в рамках инициативы G7 по замороженным российским активам, о чем сообщил в среду на конференции Make Russia Pay, пишет УНН.
Детали
"Относительно замороженных активов россии, Япония работает, и мы работаем в тесном сотрудничестве с партнерами из "Группы семи" и Украиной, чтобы продвинуться с обсуждением и имплементацией по дополнительным кредитам для увеличения поступлений для Украины. (...) Япония полностью готова предоставить эти кредиты Украине", - сказал посол Японии в Украине Мацуда Кунинори.
Он напомнил, что G7 "после долгих обсуждений" решила запустить дополнительные кредиты для для увеличения поступлений для Украины, "чтобы предоставить Украине около 50 млрд долларов финансирования до конца этого года". "Мы привержены дальнейшему обсуждению... новых шагов, которые необходимо предпринять в будущем", - сказал он в этом контексте.
Напомним
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на днях объявила предложение предоставить Украине макрофинансовую помощь в размере до 35 млрд евро на 2024-2025 годы.
ЕС предоставит Украине кредит до 35 млрд евро в рамках обязательств G720 сентября 2024, 10:29 • 13750 просмотров
Погашение займа будет происходить исключительно за счет будущих доходов от замороженных суверенных активов рф в ЕС. Таким образом, ожидается, что все средства макрофина для Украины будут на безвозвратной основе. Внутренние финансовые ресурсы не будут направляться на погашение.
Было предложено создать Механизм кредитного сотрудничества с Украиной (Ukraine Loan Cooperation Mechanism - ULCM), который обеспечит безвозвратную форму макрофинансовой помощи.
Решение Еврокомиссии является частью инициативы (не альтернативой) G7 по механизму дополнительных кредитов для увеличения поступлений в бюджет Украины (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine).
14 июня G7 достигла консенсуса по запуску механизма дополнительных кредитов для увеличения поступлений в бюджет Украины (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine), чтобы предоставить Украине около 50 млрд долларов дополнительного финансирования до конца года.