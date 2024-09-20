ЕС предоставит Украине кредит до 35 млрд евро в рамках обязательств G7
Киев • УНН
Комиссия ЕС выделит Украине кредит до 35 млрд евро в рамках обещания G7. Это очередной значительный вклад ЕС в восстановление Украины на фоне постоянных российских атак.
Европейская комиссия предоставит Украине кредит до 35 млрд евро в рамках обязательств G7, сообщила в пятницу председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет УНН.
Непрерывные атаки россии означают, что Украина нуждается в дальнейшей поддержке ЕС. Комиссия ЕС предоставит Украине кредит в размере до 35 миллиардов евро в рамках обязательств G7. Это еще один большой вклад ЕС в восстановление Украины
ЕС выделит Украине 160 млн евро на энергетическую безопасность на зиму19 сентября 2024, 12:00 • 40506 просмотров