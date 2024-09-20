ЕС предоставит Украине кредит до 35 млрд евро в рамках обязательств G7

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Загрязнение воздуха в Киеве и других регионах: рекомендации врача для безопасности здоровья
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Загрязнение воздуха в Киеве и других регионах: рекомендации врача для безопасности здоровья

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру
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Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

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Эксперт спрогнозировал, как будет меняться курс доллара до конца года
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Эксперт спрогнозировал, как будет меняться курс доллара до конца года

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АРМА выборочно публикует информацию об оценке активов: эксперт указывает на коррупционные мотивы
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АРМА выборочно публикует информацию об оценке активов: эксперт указывает на коррупционные мотивы

Историческое переименование: какие украинские города получат новые названия
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Эксперт: подрыв пейджеров Хезболлы - один из шагов Израиля к Третьей войне с Ливаном
19 сентября 2024, 10:36  •  153594 просмотра

Эксперт: подрыв пейджеров Хезболлы - один из шагов Израиля к Третьей войне с Ливаном

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И.о. замглавы ГНС Сокур вероятно нарушил законодательство в сфере финансового контроля - адвокат
19 сентября 2024, 09:03  •  152180 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокур вероятно нарушил законодательство в сфере финансового контроля - адвокат

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Весят более четырех килограммов каждый: в КНИИСЭ показали суббоеприпасы к вражеским ракетам Х-101 (фото)
19 сентября 2024, 08:46  •  134065 просмотра

Весят более четырех килограммов каждый: в КНИИСЭ показали суббоеприпасы к вражеским ракетам Х-101 (фото)

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Пришли и попросили помочь с работой - как на Киевщине власть способствует переселенцам с трудоустройством
19 сентября 2024, 08:28  •  118004 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ЕС предоставит Украине кредит до 35 млрд евро в рамках обязательств G7

ЕС предоставит Украине кредит до 35 млрд евро в рамках обязательств G7

Киев  •  УНН

20 сентября 2024, 10:29  •  5853 просмотра

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Комиссия ЕС выделит Украине кредит до 35 млрд евро в рамках обещания G7. Это очередной значительный вклад ЕС в восстановление Украины на фоне постоянных российских атак.

Европейская комиссия предоставит Украине кредит до 35 млрд евро в рамках обязательств G7, сообщила в пятницу председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет УНН.

Непрерывные атаки россии означают, что Украина нуждается в дальнейшей поддержке ЕС. Комиссия ЕС предоставит Украине кредит в размере до 35 миллиардов евро в рамках обязательств G7. Это еще один большой вклад ЕС в восстановление Украины

- указала фон дер Ляйен в X.

ЕС выделит Украине 160 млн евро на энергетическую безопасность на зиму19 сентября 2024, 12:00 • 40506 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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