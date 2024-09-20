ЕС предоставит Украине кредит до 35 млрд евро в рамках обязательств G7

Европейская комиссия предоставит Украине кредит до 35 млрд евро в рамках обязательств G7, сообщила в пятницу председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет УНН.

Непрерывные атаки россии означают, что Украина нуждается в дальнейшей поддержке ЕС. Комиссия ЕС предоставит Украине кредит в размере до 35 миллиардов евро в рамках обязательств G7. Это еще один большой вклад ЕС в восстановление Украины - указала фон дер Ляйен в X.

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