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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ЕС выделит Украине 160 млн евро на энергетическую безопасность на зиму

ЕС выделит Украине 160 млн евро на энергетическую безопасность на зиму

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 12:00  •  11769 просмотра

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ЕС предоставит Украине дополнительные 160 млн евро на энергетическую безопасность этой зимой. 100 млн евро поступят от доходов замороженных российских активов в ЕС для ремонта и возобновляемых источников энергии.

ЕС предоставит Украине дополнительные 160 млн евро на энергетическую безопасность этой зимой, сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг в Брюсселе на совместной пресс-конференции с исполнительным директором Международного энергетического агентства Фатихом Биролем, пишет УНН.

Детали

"Сегодня я могу объявить, что мы выделим дополнительную сумму около 160 миллионов евро на эту зиму. Это включает 60 миллионов евро гуманитарной помощи - например, для укрытий и обогревателей - и около 100 миллионов евро на ремонтные работы и возобновляемые источники энергии. Эти 100 миллионов евро идут от доходов от обездвиженных российских активов в Европейском Союзе. Потому что это правильно, что россия расплачивается за нанесенные ею разрушения. Мы знаем, что нужно больше. Поэтому мы должны продолжать перечислять часть доходов от обездвиженных российских активов на энергетическую устойчивость Украины", - отметила фон дер Ляйен.

По ее словам, в целом, по оценкам, "европейская поддержка энергетической безопасности Украины с февраля 2022 года составляет не менее 2 млрд евро". И, по ее словам, это низкая оценка, поскольку она не учитывает все пожертвования в натуральной форме.

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен анонсировала визит в Киев19 сентября 2024, 10:37 • 9741 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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