Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен анонсировала визит в Киев

ukenru
Эксклюзив
Эксперт: подрыв пейджеров Хезболлы - один из шагов Израиля к Третьей войне с Ливаном
  •  18925 просмотра

Эксперт: подрыв пейджеров Хезболлы - один из шагов Израиля к Третьей войне с Ливаном

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокур вероятно нарушил законодательство в сфере финансового контроля - адвокат
  •  56530 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокур вероятно нарушил законодательство в сфере финансового контроля - адвокат

Эксклюзив
Весят более четырех килограммов каждый: в КНИИСЭ показали суббоеприпасы к вражеским ракетам Х-101 (фото)
  •  80151 просмотра

Весят более четырех килограммов каждый: в КНИИСЭ показали суббоеприпасы к вражеским ракетам Х-101 (фото)

Эксклюзив
Пришли и попросили помочь с работой - как на Киевщине власть способствует переселенцам с трудоустройством
  •  87316 просмотра

Пришли и попросили помочь с работой - как на Киевщине власть способствует переселенцам с трудоустройством

Эксклюзив
Детективы НАБУ "засекретили" допрос более тысячи бойцов АТО
  •  100348 просмотра

Детективы НАБУ "засекретили" допрос более тысячи бойцов АТО

Эксклюзив
Мужчина, который выпрыгнул с 5 этажа в Ирпене, находится в тяжелом состоянии
  •  100878 просмотра

Мужчина, который выпрыгнул с 5 этажа в Ирпене, находится в тяжелом состоянии

Эксклюзив
Экономический эксперт назвал факторы, которые влияют на формирование курса валют в Украине
  •  96460 просмотра

Экономический эксперт назвал факторы, которые влияют на формирование курса валют в Украине

Эксклюзив
Адвокатское сообщество обеспокоено идеей НАБУ создать собственных судебных экспертов: это угрожает правосудию
  •  117636 просмотра

Адвокатское сообщество обеспокоено идеей НАБУ создать собственных судебных экспертов: это угрожает правосудию

Эксклюзив
«Отбелить имя от клеветы": юрист рассказал о проблемах защиты чести и достоинства в Украине
  •  123046 просмотра

«Отбелить имя от клеветы": юрист рассказал о проблемах защиты чести и достоинства в Украине

Эксклюзив
"У нас нет задачи сэкономить на гражданах" - замминистра соцполитики о реформировании системы выплат
18 сентября 2024, 11:31  •  123019 просмотра

"У нас нет задачи сэкономить на гражданах" - замминистра соцполитики о реформировании системы выплат

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Беларуси начались репрессии против учителей

В Беларуси начались репрессии против учителей

  •  32968 просмотра
СМИ: Бэтмен первым среди супергероев получил звезду на Голливудской аллее славы

СМИ: Бэтмен первым среди супергероев получил звезду на Голливудской аллее славы

  •  110137 просмотра
День рождения смайла, Международный день пирата. Что еще можно отметить 19 сентября

День рождения смайла, Международный день пирата. Что еще можно отметить 19 сентября

  •  110849 просмотра
Трамп заявил о встрече с Зеленским на следующей недели

Трамп заявил о встрече с Зеленским на следующей недели

  •  41165 просмотра
Подозрение и отстранение от должности. Как следователи по делу главного юриста НБУ могут обезопасить себя от обвинений в необъективности

Подозрение и отстранение от должности. Как следователи по делу главного юриста НБУ могут обезопасить себя от обвинений в необъективности

  •  100357 просмотра
публикации
Следующая зима будет самым серьезным испытанием для Украины, дефицит электричества может достичь 6 ГВт - Международное энергетическое агентство

Следующая зима будет самым серьезным испытанием для Украины, дефицит электричества может достичь 6 ГВт - Международное энергетическое агентство

  •  6990 просмотра
Мусоровозы в тени: как АРМА игнорирует требование об оценке арестованных активов

Мусоровозы в тени: как АРМА игнорирует требование об оценке арестованных активов

  •  10607 просмотра
Подозрение и отстранение от должности. Как следователи по делу главного юриста НБУ могут обезопасить себя от обвинений в необъективности

Подозрение и отстранение от должности. Как следователи по делу главного юриста НБУ могут обезопасить себя от обвинений в необъективности

  •  100357 просмотра
Глава АРМА Дума отчиталась об "успехе": агентство передало в управление 436 вагонов из 21 тысячи

Глава АРМА Дума отчиталась об "успехе": агентство передало в управление 436 вагонов из 21 тысячи

  •  124893 просмотра
Очередной скандал в НАБУ: детективов обвинили в низкой эффективности борьбы с коррупцией в оборонной сфере

Очередной скандал в НАБУ: детективов обвинили в низкой эффективности борьбы с коррупцией в оборонной сфере

17 сентября 2024, 11:59  •  162738 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
День рождения смайла, Международный день пирата. Что еще можно отметить 19 сентября

День рождения смайла, Международный день пирата. Что еще можно отметить 19 сентября

  •  110849 просмотра
СМИ: Бэтмен первым среди супергероев получил звезду на Голливудской аллее славы

СМИ: Бэтмен первым среди супергероев получил звезду на Голливудской аллее славы

  •  110137 просмотра
Первый малыш этого сезона: украинские полярники показали тюленя, который родился возле «Вернадского»

Первый малыш этого сезона: украинские полярники показали тюленя, который родился возле «Вернадского»

  •  112568 просмотра
У Земли когда-то было кольцо, как у Сатурна - исследование

У Земли когда-то было кольцо, как у Сатурна - исследование

  •  87373 просмотра
Уже этой зимой: Netflix объявил дату выхода аниме «Ведьмак: Сирены из глубин»

Уже этой зимой: Netflix объявил дату выхода аниме «Ведьмак: Сирены из глубин»

  •  52963 просмотра
Актуальное
Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен анонсировала визит в Киев

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен анонсировала визит в Киев

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 10:37  •  3721 просмотра

Read in English

Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности ЕС усилить поддержку Украины перед началом отопительного сезона. Она отправляется в Киев для обсуждения этих вопросов с Президентом Зеленским.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности ЕС усилить поддержку Украины перед началом отопительного сезона и анонсировала визит в Киев для обсуждения этих вопросов с Президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет УНН.

Детали

«Через две недели начнется отопительный сезон. На фоне того, как температуры падают, Европейский Союз готов усилить поддержку Украины. Вместе готовимся к зиме. После этой пресс-конференции я поеду в Киев, чтобы завтра лично обсудить эти вопросы с Президентом Зеленским», - сказала фон дер Ляйен в четверг в Брюсселе на совместной пресс-конференции с исполнительным директором Международного энергетического агентства Фатихом Биролем.

Она подчеркнула, что очень рада, что в европейских усилиях помочь Украине «может рассчитывать на постоянную поддержку Международного энергетического агентства».

ЄС надав Україні допомогу на 118 млрд євро, включаючи військову підтримку - Єврокомісія17 сентября 2024, 09:59 • 69259 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политика
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
bryusselБрюссель
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ursula-fon-der-liaienУрсула фон дер Ляйен
ukrainaУкраина
kievКиев