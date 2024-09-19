Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен анонсировала визит в Киев

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности ЕС усилить поддержку Украины перед началом отопительного сезона и анонсировала визит в Киев для обсуждения этих вопросов с Президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет УНН.

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«Через две недели начнется отопительный сезон. На фоне того, как температуры падают, Европейский Союз готов усилить поддержку Украины. Вместе готовимся к зиме. После этой пресс-конференции я поеду в Киев, чтобы завтра лично обсудить эти вопросы с Президентом Зеленским», - сказала фон дер Ляйен в четверг в Брюсселе на совместной пресс-конференции с исполнительным директором Международного энергетического агентства Фатихом Биролем.

Она подчеркнула, что очень рада, что в европейских усилиях помочь Украине «может рассчитывать на постоянную поддержку Международного энергетического агентства».

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