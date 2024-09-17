ЕС предоставил Украине помощь на 118 млрд евро, включая военную поддержку - Еврокомиссия

Европейский Союз предоставил Украине уже около 118 миллиардов евро помощи, заявил во вторник Европарламенту вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, пишет УНН.

Детали

"На сегодня общая помощь Украине и ее народу со стороны ЕС и его государств-членов составляет около 118 миллиардов евро", - сказал Домбровскис.

По его словам, эта цифра включает в себя:

- почти 14 миллиардов евро мобилизовано в рамках Механизма ЕС для Украины, который включает макрофинансовую поддержку, инструменты снижения рисков для мобилизации частных инвестиций и техническую помощь;

- 25,2 млрд евро макрофинансовой помощи ЕС, "чтобы сохранить украинское государство на плаву и способствовать реформам";

- 17 миллиардов евро предоставлено государствам-членам ЕС в контексте поддержки тех, кто убегает от войны;

- 12,2 миллиарда евро грантов, займов и гарантий, предоставленных государствами-членами ЕС;

Кроме того, добавил он, "ЕС и его государства-члены сейчас мобилизовали около 43,5 миллиарда евро на военную поддержку, из которых 6,1 миллиарда евро поступают из Европейского фонда мира". "Это включает широкий спектр вооружения, необходимого Украине для отражения атак россии", - отметил он.

"Государства-члены работают над общей инициативой по доставке одного миллиона боеприпасов и достигли около 70% этой цели. Чехия координирует эффективную инициативу по боеприпасам", - отметил Домбровскис.

Он также напомнил, что в ноябре 2022 года была запущена Военная миссия ЕС по помощи Украине (EUMAM), которая подготовила 60 тысяч украинских военных на территории ЕС. "Новая цель - обучить ещё 15 000 до конца зимы, то есть всего 75 000 обученных украинских военных", - отметил Домбровскис.

Домбровскис указал, что первый транш сверхприбылей от замороженных российских активов "уже мобилизован". "Около 1,4 миллиарда евро уже было направлено через Европейский фонд мира на поставку приоритетного оборудования, включая артиллерийские боеприпасы и противовоздушную оборону, а также - впервые - на закупки у украинской оборонной промышленности. Работа шла очень быстро, и были подписаны контракты с несколькими государствами-членами ЕС, которые выступают как участники имплементации. Мы ожидаем, что большинство поставок состоится до конца года", - сказал он.

Еврокомиссия, по его словам, также работает над реализацией решения "Группы семи" о предоставлении Украине финансирования в размере 50 миллиардов долларов, что составляет примерно 46 миллиардов евро, подкрепленных потенциальными доходами от обездвиженных российских активов. "Вскоре мы представим наше предложение Европейскому парламенту и Совету ЕС, и нам нужна будет ваша срочная поддержка, чтобы быстро ее выполнить", - отметил вице-президент Еврокомиссии.

"ЕС будет продолжать оказывать помощь Украине и её народу столько, сколько нужно - и, надеемся, так быстро и эффективно, как возможно, - потому что это также важно для нашего европейского будущего", - подытожил Домбровскис.

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