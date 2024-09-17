ЄС надав Україні допомогу на 118 млрд євро, включаючи військову підтримку - Єврокомісія

Європейський Союз надав Україні вже близько 118 мільярдів євро допомоги, заявив у вівторок Європарламенту віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, пише УНН.

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"На сьогодні загальна допомога Україні та її народу з боку ЄС та його держав-членів становить близько 118 мільярдів євро", - сказав Домбровскіс.

За його словами, ця цифра включає:

- майже 14 мільярдів євро мобілізовано в межах Механізму ЄС для України, який включає макрофінансову підтримку, інструменти зниження ризиків для мобілізації приватних інвестицій та технічну допомогу;

- 25,2 млрд євро макрофінансової допомоги ЄС, "щоб зберегти українську державу на плаву та сприяти реформам";

- 17 мільярдів євро надано державам-членам ЄС у контексті підтримки тих, хто тікає від війни;

- 12,2 мільярда євро грантів, позик і гарантій, наданих державами-членами ЄС;

Окрім того, додав він, "ЄС та його держави-члени наразі мобілізували близько 43,5 мільярда євро на військову підтримку, з яких 6,1 мільярда євро надходять із Європейського фонду миру". "Це включає широкий спектр озброєння, необхідного Україні для відбиття атак росії", - зазначив він.

"Держави-члени працюють над спільною ініціативою щодо доставки одного мільйона боєприпасів і досягли близько 70% цієї мети. Чехія координує ефективну ініціативу щодо боєприпасів", - зауважив Домбровскіс.

Він також нагадав, що у листопаді 2022 року була запущена Військова місія ЄС з допомоги Україні (EUMAM), яка підготувала 60 тисяч українських військових на території ЄС. "Нова ціль - навчити ще 15 000 до кінця зими, тобто загалом 75 000 навчених українських військових", - зазначив Домбровскіс.

Домбровскіс вказав, що перший транш надприбутків від заморожених російських активів "уже мобілізовано". "Близько 1,4 мільярда євро вже було спрямовано через Європейський фонд миру на постачання пріоритетного обладнання, включно з артилерійськими боєприпасами та протиповітряною обороною, а також – вперше – на закупівлі в української оборонної промисловості. Робота йшла дуже швидко, і було підписано контракти з декількома державами-членами ЄС, які виступають як учасники імплементації. Ми очікуємо, що більшість поставок відбудеться до кінця року", - сказав він.

Єврокомісія, з його слів, також працює над реалізацією рішення "Групи семи" про надання Україні фінансування обсягом 50 мільярдів доларів, що становить приблизно 46 мільярдів євро, підкріплених потенційними доходами від знерухомлених російських активів. "Невдовзі ми представимо нашу пропозицію Європейському парламенту та Раді ЄС, і нам потрібна буде ваша термінова підтримка, щоб швидко її виконати", - зазначив віцепрезидент Єврокомісії.

"ЄС продовжуватиме надавати допомогу Україні та її народу стільки, скільки потрібно - і, сподіваємось, так швидко та ефективно, як можливо, - тому що це також важливо для нашого європейського майбутнього", - підсумував Домбровскіс.

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