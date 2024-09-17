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Актуальне
ЄС готує 40 млрд євро кредитів для України без участі США - FT

ЄС готує 40 млрд євро кредитів для України без участі США - FT

Київ • УНН

 • 103176 перегляди

ЄС планує надати Україні до 40 млрд євро нових кредитів до кінця року без участі США. Це рішення ухвалене після провалу плану G7 щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні.

ЄС готується надати до 40 млрд євро нових кредитів Україні до кінця року незалежно від участі США після того, як план G7 щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні "провалився", повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

За словами трьох осіб, які брали участь у переговорах, односторонній поштовх стався на тлі занепокоєння Брюсселя, що Угорщина перешкодить блоку забезпечити гарантії, необхідні США для участі в плані із замороженими активами.

Уряд прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, найпроросійськішого лідера ЄС, намагався відкласти рішення щодо плану щодо заморожених активів до президентських виборів у США 5 листопада, вказує видання.

"Але Брюссель має розпочати роботу над будь-якою альтернативою протягом наступних кількох тижнів, оскільки такий крок залежатиме від повноважень, термін дії яких спливає наприкінці року", - пише видання.

Кошти, як повідомляється, призначені для підтримки фінансової стабільності України, яка, за даними Києва та МВФ, 2025 року зіткнеться з дефіцитом фінансування обсягом 38 млрд доларів. 

Згідно з проектом юридичної пропозиції, з якою ознайомилася FT, ЄС залучить невизначену кількість мільярдів у вигляді кредитів для України до кінця 2024 року.

Такий крок, розширення існуючої програми допомоги, вимагатиме лише підтримки більшості, а не одностайності, що позбавить Будапешт права вето.

Остаточна сума може змінюватись від 20 до 40 мільярдів євро і буде встановлена ​​Європейською комісією після консультацій з державами-членами, заявили чиновники.

"Ми завжди можемо діяти самостійно", - сказав чиновник ЄС.

Хоча початковий план - за участю США - залишається планом Єврокомісії, чиновники стверджують, що їм потрібна альтернатива, якщо Будапешт збереже своє вето до виборів у США, пише видання.

Лідери G7 у червні домовилися про надання Україні кредиту обсягом 50 млрд доларів США, який буде погашено за рахунок майбутніх прибутків із приблизно 260 млрд євро заморожених російських валютних резервів, більшість яких зберігається в Euroclear, центральному депозитарії цінних паперів Бельгії.

Згідно з цим планом, ЄС і США візьмуть на себе близько 20 млрд доларів США кожен, а 10 млрд доларів США, що залишилися, розділять Велика Британія, Японія і Канада.

Але США, щоб забезпечити стабільний потік доходів, які обслуговують кредит, зажадали гарантій, які б гарантували, що російські активи, більшість яких перебувають у Європі, залишаться замороженими.

Єврокомісія, своєю чергою, запропонувала продовжити санкції блоку, які блокують російські активи, із поточного шестимісячного періоду до 36 місяців, щоб забезпечити більшу правову визначеність. Інші запропоновані варіанти включають продовження санкцій на п'ять років.

Проте Орбан, який у минулому накладав вето на підтримку ЄС для України, наразі блокує таке продовження, як стверджують люди, ознайомлені з його думкою.

Представник угорського уряду повідомив послам ЄС у Брюсселі у понеділок, що це питання доведеться вирішувати після виборів у США, згідно з двома джерелами, обізнаними про хід обговорення.

Як альтернативу, за даними видання, ЄС зараз розглядає можливість видачі кредитів у межах існуючого пакету фінансової підтримки, термін дії якого закінчується наприкінці року. План включатиме збільшення загального обсягу запозичень блоку та буде підкріплений загальним бюджетом ЄС.

План ЄС, за даними видання, передбачає частину з 20 мільярдів доларів, які планувалося отримати з Вашингтона згідно з початковою пропозицією G7, якщо адміністрація Байдена не зможе надати позику так близько до виборів. Офіційні особи Брюсселя сподіваються, що Вашингтон все ж зрештою надасть кошти.

Брюссель, якщо вирішить видати кредити в односторонньому порядку, як повідомляється, має розпочати роботу протягом найближчих кількох тижнів, щоб вчасно усунути всі необхідні законодавчі перешкоди, оскільки дія пакету підтримки для України спливає наприкінці року.

"Необхідно терміново ухвалити пропозиції до кінця жовтня, щоб кредит Союзу міг бути розблокований до кінця 2024 року для майбутніх виплат траншами", - ідеться у пропозиції.

Пропозиція, як вказано, зрештою все одно використовуватиме надходження від заморожених активів, які оцінюються у 2,5-3 млрд євро на рік, для погашення кредиту. Нині цей прибуток спрямовується в Україну через бюджет ЄС.

Reuters: члени НАТО погодили фінансове зобов'язання для України на 40 млрд євро 03.07.24, 13:42 • 102682 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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