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Голова Єврокомісії фон дер Ляєн анонсувала візит до Києва

Голова Єврокомісії фон дер Ляєн анонсувала візит до Києва

Київ • УНН

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Урсула фон дер Ляєн заявила про готовність ЄС посилити підтримку України перед початком опалювального сезону. Вона вирушає до Києва для обговорення цих питань з Президентом Зеленським.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про готовність ЄС посилити підтримку України перед початком опалювального сезону і анонсувала візит до Києва для обговорення цих питань з Президентом України Володимиром Зеленським, пише УНН.

Деталі

"Через два тижні розпочнеться опалювальний сезон. На тлі того, як температури падають, Європейський Союз готовий посилити підтримку України. Разом готуємося до зими. Після цієї пресконференції я поїду до Києва, щоб завтра особисто обговорити ці питання з Президентом Зеленським", - сказала фон дер Ляєн у четвер у Брюсселі на спільній пресконференції з виконавчим директором Міжнародного енергетичного агентства Фатіхом Біролем.

Вона наголосила, що дуже рада, що у європейських зусиллях допомогти Україні "може розраховувати на постійну підтримку Міжнародного енергетичного агентства".

ЄС надав Україні допомогу на 118 млрд євро, включаючи військову підтримку - Єврокомісія17.09.24, 12:59 • 70099 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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