Голова Єврокомісії фон дер Ляєн анонсувала візит до Києва
Київ • УНН
Урсула фон дер Ляєн заявила про готовність ЄС посилити підтримку України перед початком опалювального сезону. Вона вирушає до Києва для обговорення цих питань з Президентом Зеленським.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про готовність ЄС посилити підтримку України перед початком опалювального сезону і анонсувала візит до Києва для обговорення цих питань з Президентом України Володимиром Зеленським, пише УНН.
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"Через два тижні розпочнеться опалювальний сезон. На тлі того, як температури падають, Європейський Союз готовий посилити підтримку України. Разом готуємося до зими. Після цієї пресконференції я поїду до Києва, щоб завтра особисто обговорити ці питання з Президентом Зеленським", - сказала фон дер Ляєн у четвер у Брюсселі на спільній пресконференції з виконавчим директором Міжнародного енергетичного агентства Фатіхом Біролем.
Вона наголосила, що дуже рада, що у європейських зусиллях допомогти Україні "може розраховувати на постійну підтримку Міжнародного енергетичного агентства".
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