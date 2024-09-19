ЄС виділить Україні 160 млн євро на енергетичну безпеку на зиму
Київ • УНН
ЄС надасть Україні додаткові 160 млн євро на енергетичну безпеку цієї зими. 100 млн євро надійдуть від доходів заморожених російських активів в ЄС для ремонту та відновлюваних джерел енергії.
ЄС надасть Україні додаткові 160 млн євро на енергетичну безпеку цієї зими, повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у четвер у Брюсселі на спільній пресконференції з виконавчим директором Міжнародного енергетичного агентства Фатіхом Біролем, пише УНН.
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"Сьогодні я можу оголосити, що ми виділимо додаткову суму близько 160 мільйонів євро на цю зиму. Це включає 60 мільйонів євро гуманітарної допомоги – наприклад, для укриттів та обігрівачів – і близько 100 мільйонів євро на ремонтні роботи та відновлювані джерела енергії. Ці 100 мільйонів євро йдуть від доходів від знерухомлених російських активів у Європейському Союзі. Тому що це правильно, що росія розплачується за завдані нею руйнування. Ми знаємо, що потрібно більше. Тому ми повинні продовжувати перераховувати частину доходів від знерухомлених російських активів на енергетичну стійкість України", - зазначила фон дер Ляєн.
З її слів, загалом, за оцінками, "європейська підтримка енергетичної безпеки України з лютого 2022 року становить щонайменше 2 млрд євро". І, з її слів, це низька оцінка, оскільки вона не враховує всі пожертви в натуральній формі.
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