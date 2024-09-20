ЄС надасть Україні кредит до 35 млрд євро в межах зобов'язань G7
Київ • УНН
Комісія ЄС виділить Україні кредит до 35 млрд євро в рамках обіцянки G7. Це черговий значний внесок ЄС у відбудову України на тлі постійних російських атак.
Європейська комісія надасть Україні кредит до 35 млрд євро в межах зобов'язань G7, повідомила у п'ятницю голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише УНН.
Невпинні атаки росії означають, що Україна потребує подальшої підтримки ЄС. Комісія ЄС надасть Україні кредит обсягом до 35 мільярдів євро в межах зобов'язань G7. Це ще один великий внесок ЄС у відновлення України
ЄС виділить Україні 160 млн євро на енергетичну безпеку на зиму19.09.24, 15:00 • 41814 переглядiв