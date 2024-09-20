ЄС надасть Україні кредит до 35 млрд євро в межах зобов'язань G7

Європейська комісія надасть Україні кредит до 35 млрд євро в межах зобов'язань G7, повідомила у п'ятницю голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише УНН.

Невпинні атаки росії означають, що Україна потребує подальшої підтримки ЄС. Комісія ЄС надасть Україні кредит обсягом до 35 мільярдів євро в межах зобов'язань G7. Це ще один великий внесок ЄС у відновлення України