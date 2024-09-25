Японія готова надати Україні кредити у межах ініціативи G7 щодо російських активів - посол
Київ • УНН
Посол Японії в Україні заявив про готовність надати Україні кредити у межах ініціативи G7 щодо заморожених російських активів. G7 планує надати Україні близько 50 млрд доларів фінансування до кінця року.
Посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі заявив про готовність надати Україні кредити у межах ініціативи G7 щодо заморожених російських активів, про що повідомив у середу на конференції Make Russia Pay, пише УНН.
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"Щодо заморожених активів росії, Японія працює, і ми працюємо в тісній співпраці з партнерами з "Групи семи" та Україною, щоб просунутися з обговоренням та імплементацією щодо додаткових кредитів для збільшення надходжень для України. (...) Японія повністю готова надати ці кредити Україні", - сказав посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі.
Він нагадав, що G7 "після довгих обговорень" вирішила запустити додаткові кредити для для збільшення надходжень для України, "щоб надати Україні близько 50 млрд доларів фінансування до кінця цього року". "Ми віддані подальшому обговоренню... нових кроків, які необхідно зробити в майбутньому", - сказав він у цьому контексті.
Нагадаємо
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн днями оголосила пропозицію надати Україні макрофінансову допомогу обсягом до 35 млрд євро на 2024-2025 роки.
ЄС надасть Україні кредит до 35 млрд євро в межах зобов'язань G720.09.24, 13:29 • 14250 переглядiв
Погашення позики відбуватиметься виключно за рахунок майбутніх прибутків від заморожених суверенних активів рф в ЄС. Таким чином, очікується що усі кошти макрофіну для України будуть на безповоротній основі. Внутрішні фінансові ресурси не спрямовуватимуться на погашення.
Було запропоновано створити Механізм кредитної співпраці з Україною (Ukraine Loan Cooperation Mechanism – ULCM), який забезпечить безповоротну форму макрофінансової допомоги.
Рішення Єврокомісії є частиною ініціативи (не альтернативою) G7 щодо механізму додаткових кредитів для збільшення надходжень до бюджету України (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine).
14 червня G7 досягла консенсусу щодо запуску механізму додаткових кредитів для збільшення надходжень до бюджету України (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine), щоб надати Україні близько 50 млрд доларів додаткового фінансування до кінця року.