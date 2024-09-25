Україна і Японія готуються підписати угоду про захист інвестицій - Шмигаль
Київ • УНН
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про підготовку до підписання угоди про захист інвестицій з Японією. Японія надає Україні значну допомогу, зокрема в гуманітарній сфері та розмінуванні.
Україна і Японія готуються до підписання угоди про захист інвестицій, повідомив у середу Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками зустрічі із послом Японії Кунінорі Мацудою, який завершує свою дипломатичну роботу в Україні, пише УНН.
Японія готова інвестувати в нашу державу. Готуємося до підписання угоди про захист інвестицій. Та очікуємо на відкриття офісу JETRO в Україні. Усі ці кроки сприятимуть активній співпраці між нашими бізнесами
Зі слів прем'єра, він висловив вдячність за підтримку Японією резолюцій ООН на користь України, Формули миру Президента Володимира Зеленського, зокрема в частині ядерної безпеки, та за підписання безпекової угоди.
"Відзначив, що Японія надає нашій державі велику й неоціненну допомогу. Особливо в гуманітарній сфері. До кінця року третина всіх машин для розмінування в Україні будуть саме японського виробництва. Крім того, Японія суттєво допомагає в медичній галузі", - вказав Шмигаль.
"Розраховуємо, що двосторонній діалог між нашими країнами продовжить активно розвиватися", - зазначив Прем'єр.
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