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Україна і Японія готуються підписати угоду про захист інвестицій - Шмигаль

Україна і Японія готуються підписати угоду про захист інвестицій - Шмигаль

Київ • УНН

 • 19300 перегляди

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про підготовку до підписання угоди про захист інвестицій з Японією. Японія надає Україні значну допомогу, зокрема в гуманітарній сфері та розмінуванні.

Україна і Японія готуються до підписання угоди про захист інвестицій, повідомив у середу Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками зустрічі із послом Японії Кунінорі Мацудою, який завершує свою дипломатичну роботу в Україні, пише УНН.

Японія готова інвестувати в нашу державу. Готуємося до підписання угоди про захист інвестицій. Та очікуємо на відкриття офісу JETRO в Україні. Усі ці кроки сприятимуть активній співпраці між нашими бізнесами

- написав Шмигаль у Telegram.

Зі слів прем'єра, він висловив вдячність за підтримку Японією резолюцій ООН на користь України, Формули миру Президента Володимира Зеленського, зокрема в частині ядерної безпеки, та за підписання безпекової угоди.

"Відзначив, що Японія надає нашій державі велику й неоціненну допомогу. Особливо в гуманітарній сфері. До кінця року третина всіх машин для розмінування в Україні будуть саме японського виробництва. Крім того, Японія суттєво допомагає в медичній галузі", - вказав Шмигаль.

"Розраховуємо, що двосторонній діалог між нашими країнами продовжить активно розвиватися", - зазначив Прем'єр.

Японія готова надати Україні кредити у межах ініціативи G7 щодо російських активів - посол25.09.24, 14:37 • 13563 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Економіка
kurai-takashiКурай Такаші
yaponiiaЯпонія
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна
denys-shmyhalДенис Шмигаль

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