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Україна і Японія обговорили Формулу миру та безпекову угоду

Україна і Японія обговорили Формулу миру та безпекову угоду

Київ • УНН

 • 84724 перегляди

Заступник керівника ОПУ зустрівся з гендиректором Європейського бюро МЗС Японії. Обговорили Формулу миру, двосторонню безпекову угоду та підготовку до міжнародних заходів.

Заступник керівника Офісу Президента України зустрівся з генеральним директором Європейського бюро МЗС Японії для обговорення Формули миру та двосторонньої безпекової угоди. Про це повідомляє Офіс Президента, передає УНН.

Деталі

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч з генеральним директором Європейського бюро Міністерства закордонних справ Японії Кацурою Кітагавою в межах його першого офіційного візиту до України. Зустріч відбулася в контексті подальшого розвитку діалогу, розпочатого Президентом України Володимиром Зеленським та Прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою.

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Сторони обговорили результати останніх міжнародних заходів, зокрема ті, що стосувалися пунктів Формули миру, спрямованих на забезпечення енергетичної та продовольчої безпеки. Особливу увагу було приділено підготовці до наступних тематичних конференцій та проведення другого Саміту миру.

Жовква і Кітагава також розглянули можливості для розширення підтримки Спільного комюніке, особливо серед країн Глобального Півдня, та акцентували на важливості залучення більшої кількості держав до процесу мирного врегулювання.

Під час зустрічі сторони торкнулися й реалізації двосторонньої безпекової угоди, підписаної лідерами України та Японії в червні цього року. Ігор Жовква підкреслив важливість підтримки Японії в питаннях встановлення справедливого миру.

Вдячні Японії за незмінну підтримку України та активну участь у спільних зусиллях, які наближають встановлення справедливого миру. Позиція Японії щодо захисту міжнародного права є гідною наслідування

– наголосив Ігор Жовква.

Окрім того, сторони узгодили кроки щодо підготовки до найближчих міжнародних заходів, зокрема до сесії Генеральної Асамблеї ООН та організації окремих заходів на її полях.

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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