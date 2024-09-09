Україна і Японія обговорили Формулу миру та безпекову угоду

Заступник керівника Офісу Президента України зустрівся з генеральним директором Європейського бюро МЗС Японії для обговорення Формули миру та двосторонньої безпекової угоди. Про це повідомляє Офіс Президента, передає УНН.

Деталі

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч з генеральним директором Європейського бюро Міністерства закордонних справ Японії Кацурою Кітагавою в межах його першого офіційного візиту до України. Зустріч відбулася в контексті подальшого розвитку діалогу, розпочатого Президентом України Володимиром Зеленським та Прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою.

Сторони обговорили результати останніх міжнародних заходів, зокрема ті, що стосувалися пунктів Формули миру, спрямованих на забезпечення енергетичної та продовольчої безпеки. Особливу увагу було приділено підготовці до наступних тематичних конференцій та проведення другого Саміту миру.

Жовква і Кітагава також розглянули можливості для розширення підтримки Спільного комюніке, особливо серед країн Глобального Півдня, та акцентували на важливості залучення більшої кількості держав до процесу мирного врегулювання.

Під час зустрічі сторони торкнулися й реалізації двосторонньої безпекової угоди, підписаної лідерами України та Японії в червні цього року. Ігор Жовква підкреслив важливість підтримки Японії в питаннях встановлення справедливого миру.

Вдячні Японії за незмінну підтримку України та активну участь у спільних зусиллях, які наближають встановлення справедливого миру. Позиція Японії щодо захисту міжнародного права є гідною наслідування