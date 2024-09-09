Украина и Япония обсудили Формулу мира и соглашение по безопасности

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины встретился с генеральным директором Европейского бюро МИД Японии для обсуждения Формулы мира и двустороннего соглашения по безопасности. Об этом сообщает Офис Президента, передает УНН.

Детали

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква провел встречу с генеральным директором Европейского бюро Министерства иностранных дел Японии Кацурой Китагавой в рамках его первого официального визита в Украину. Встреча состоялась в контексте дальнейшего развития диалога, начатого Президентом Украины Владимиром Зеленским и Премьер-министром Японии Фумио Кишидой.

Стороны обсудили результаты последних международных мероприятий, в частности те, которые касались пунктов Формулы мира, направленных на обеспечение энергетической и продовольственной безопасности. Особое внимание было уделено подготовке к следующим тематическим конференциям и проведению второго Саммита мира.

Жовква и Китагава также рассмотрели возможности для расширения поддержки Совместного коммюнике, особенно среди стран Глобального Юга, и акцентировали на важности привлечения большего количества государств к процессу мирного урегулирования.

Во время встречи стороны коснулись и реализации двустороннего соглашения по безопасности, подписанного лидерами Украины и Японии в июне этого года. Игорь Жовква подчеркнул важность поддержки Японии в вопросах установления справедливого мира.

Благодарны Японии за неизменную поддержку Украины и активное участие в совместных усилиях, которые приближают установление справедливого мира. Позиция Японии по защите международного права является достойной подражания - подчеркнул Игорь Жовква.

Кроме того, стороны согласовали шаги по подготовке к ближайшим международным мероприятиям, в частности к сессии Генеральной Ассамблеи ООН и организации отдельных мероприятий на ее полях.

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