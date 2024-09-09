В рамках действия IT-коалиции, Япония ознакомлена с топ-проектами цифровой трансформации ВСУ

В рамках встречи в Киеве, японская делегация получила информацию о Резерв+, Армия+, Коалиции дронов и боевой системе DELTA. Представители Минобороны Украины и посольства Японии подтвердили продолжение сотрудничества, в частности относительно новых проектов IT-коалиции.

Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу МО Украины.

Украина и Япония усиливают сотрудничество в рамках IT-коалиции:

Японскую делегация в рамках встречи с представительством Министерства Обороны Украины, была ознакомлена топ-проектами украинского войска:

Речь идет о:

Резерв+;

Армия+;



Коалиция дронов;



Боевая систему DELTA (недавно прошла проверку по стандартам НАТО).



Кроме того, японские делегаты получили информацию о новых функциях, которые Минобороны планирует реализовать в Резерв+ и Армия+ до конца года.

Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко обсудила с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Украине господином Мацудой Кунинори и его командой дальнейшее сотрудничество по внедрению проектов в рамках коалиций.

Япония - надежный партнер для Украины, и я благодарю за ее участие в IT-коалиции. Договорились продолжать сотрудничество в текущих инициативах, а также найти новые проекты, где наши знания и возможности могли бы быть полезными друг другу - подытожила заместитель министра обороны Украины.

Напомним

Украинская делегация в Вашингтоне встретилась с советниками по вопросам нацбезопасности США, Британии, Германии и Франции.

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