В рамках действия IT-коалиции, Япония ознакомлена с топ-проектами цифровой трансформации ВСУ
Киев • УНН
Японская делегация получила информацию о ключевых проектах цифровой трансформации ВСУ в рамках IT-коалиции. Украина и Япония договорились о дальнейшем сотрудничестве по внедрению новых проектов.
В рамках встречи в Киеве, японская делегация получила информацию о Резерв+, Армия+, Коалиции дронов и боевой системе DELTA. Представители Минобороны Украины и посольства Японии подтвердили продолжение сотрудничества, в частности относительно новых проектов IT-коалиции.
Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу МО Украины.
Украина и Япония усиливают сотрудничество в рамках IT-коалиции:
Японскую делегация в рамках встречи с представительством Министерства Обороны Украины, была ознакомлена топ-проектами украинского войска:
Речь идет о:
- Резерв+;
- Армия+;
- Коалиция дронов;
- Боевая систему DELTA (недавно прошла проверку по стандартам НАТО).
Кроме того, японские делегаты получили информацию о новых функциях, которые Минобороны планирует реализовать в Резерв+ и Армия+ до конца года.
Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко обсудила с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Украине господином Мацудой Кунинори и его командой дальнейшее сотрудничество по внедрению проектов в рамках коалиций.
Япония - надежный партнер для Украины, и я благодарю за ее участие в IT-коалиции. Договорились продолжать сотрудничество в текущих инициативах, а также найти новые проекты, где наши знания и возможности могли бы быть полезными друг другу
Напомним
Украинская делегация в Вашингтоне встретилась с советниками по вопросам нацбезопасности США, Британии, Германии и Франции.
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