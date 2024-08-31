Українська делегація у Вашингтоні зустрілася з радниками з питань нацбезпеки США, Британії, Німеччини та Франції
Київ • УНН
Делегація України зустрілася з радниками з нацбезпеки США, Великої Британії, Німеччини та Франції у Вашингтоні. Обговорили зміцнення ППО, захист енергосистеми та реалізацію Формули миру.
Під час візиту до США керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у складі української делегації провів зустріч із радниками з питань національної безпеки США, Великої Британії, Німеччини та Франції. Сторони обговорили зміцнення української протиповітряної оборони та захисту енергосистеми. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ОП.
Деталі
З українського боку участь у переговорах взяли віцепремʼєр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко, міністр оборони Рустем Умєров, Посол України в США Оксана Маркарова, заступник керівника Офісу Президента Микола Точицький і радниця очільника ОП Дарія Зарівна.
Делегацію США очолив радник Президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, Великої Британії – радник з питань національної безпеки Тімоті Барроу, Німеччини – радник канцлера з питань зовнішньої політики та політики безпеки Єнс Пльотнер, Франції – зовнішньополітичний радник Президента Еммануель Бонн.
Як повідомляється, сторони обговорили зусилля з подальшого зміцнення української протиповітряної оборони та захисту енергосистеми.
Єрмак наголосив, що для України критично важливо якомога швидше отримати необхідну зброю та спорядження.
Наші з вами координація та спільні зусилля дуже важливі. Ми разом уже пройшли довгий шлях і багато зробили. Але зараз настав особливий момент, коли треба докласти максимум зусиль, щоб Україна перемогла. Важливо правильно використати цей момент
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Міністр оборони Рустем Умєров розповів про ситуацію на полі бою та потреби Сил оборони України.
Під час зустрічі також ішлося про розширення можливостей для спільного виробництва зброї та інвестиції союзників в оборонно-промисловий комплекс нашої держави.
Також докладно обговорили підготовку та процедуру подальшої імплементації Українського договору, який партнери України ухвалили під час 75-го саміту НАТО у Вашингтоні.
Крім того, сторони узгодили план дій щодо реалізації вже підписаних безпекових документів.
Окрему увагу приділили реалізації Формули миру. Керівник Офісу Президента розповів про тематичні конференції, які мають відбутися найближчим часом.
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