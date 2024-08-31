Остін підтвердив непохитну підтримку США Україні на зустрічі з Умєровим

Міністр оборони США Ллойд Остін наголосив на непохитній підтримці Сполучених Штатів у допомозі Україні під час зустрічі з міністром оборони України Рустемом Умєровим у Пентагоні, повідомляє УНН з посиланням на сайт Міноборони США.

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Остін рішуче засудив напад Росії на критично важливу цивільну інфраструктуру України на початку цього тижня і заявив, що США "продовжуватимуть очолювати союзників і партнерів у наданні ключових можливостей, щоб допомогти Україні захистити себе". Він підкреслив, що "ніколи не можна націлюватися на цивільних осіб", і що стійкість України допоможе їй перемогти агресію та звірства Путіна.

Міністр оборони США додав, що українські сили продовжують залишатися непохитними, відбиваючи штурми і завдаючи значних втрат російським окупантам. "Не помиляйтеся, Сполучені Штати не відмовляться від нашої підтримки вільної та суверенної України", — підкреслив Остін.

Наступного тижня в Німеччині відбудеться чергове засідання у форматі "Раммштайн", де партнери будуть обговорювати нагальні потреби України на полі бою, включаючи можливості протиповітряної оборони для відбиття російських безпілотників і ракетних атак.

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