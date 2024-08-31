Остин подтвердил непоколебимую поддержку США Украине на встрече с Умеровым

Министр обороны США Ллойд Остин отметил непоколебимую поддержку Соединенных Штатов в помощи Украине во время встречи с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Пентагоне, сообщает УНН со ссылкой на сайт Минобороны США.

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Остин решительно осудил нападение России на критически важную гражданскую инфраструктуру Украины в начале этой недели и заявил, что США «будут продолжать возглавлять союзников и партнеров в предоставлении ключевых возможностей, чтобы помочь Украине защитить себя». Он подчеркнул, что «никогда нельзя нацеливаться на гражданских лиц», и что устойчивость Украины поможет ей победить агрессию и зверства Путина.

Министр обороны США добавил, что украинские силы продолжают оставаться непоколебимыми, отбивая штурмы и нанося значительные потери российским оккупантам. «Не ошибайтесь, Соединенные Штаты не откажутся от нашей поддержки свободной и суверенной Украины», - подчеркнул Остин.

На следующей неделе в Германии состоится очередное заседание в формате «Раммштайн», где партнеры будут обсуждать насущные потребности Украины на поле боя, включая возможности противовоздушной обороны для отражения российских беспилотников и ракетных атак.

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