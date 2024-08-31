Остин подтвердил непоколебимую поддержку США Украине на встрече с Умеровым

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

  •  106858 просмотра
Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

  •  102683 просмотра
Необходимо поставить точку российскому террору: Зеленский отметил важность уничтожения российской авиации

Необходимо поставить точку российскому террору: Зеленский отметил важность уничтожения российской авиации

  •  31817 просмотра
«Важная, конструктивная встреча": делегация Украины обсудила потребности ВСУ с главой Пентагона

«Важная, конструктивная встреча": делегация Украины обсудила потребности ВСУ с главой Пентагона

  •  33098 просмотра
Продвижение рф на Покровском направлении не связано с операцией ВСУ в Курской области - президент Чехии

Продвижение рф на Покровском направлении не связано с операцией ВСУ в Курской области - президент Чехии

  •  32638 просмотра
публикации
Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

  •  102683 просмотра
Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

  •  106858 просмотра
С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

  •  111938 просмотра
Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы

Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы
Эксклюзив

  •  117697 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
Эксклюзив

  •  116173 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять трогательных мелодрам: что посмотреть в первые дни осени

Пять трогательных мелодрам: что посмотреть в первые дни осени

  •  16979 просмотра
30 августа: Международный день китовой акулы, День рождения пылесоса, День рождения пылесоса

30 августа: Международный день китовой акулы, День рождения пылесоса, День рождения пылесоса

  •  102525 просмотра
Старейший кинофестиваль в мире начался в Венеции на острове Лидо: подборка представленных фильмов

Старейший кинофестиваль в мире начался в Венеции на острове Лидо: подборка представленных фильмов

29 августа 2024, 12:06  •  94765 просмотра
29 августа: День рождения мотоцикла, Усекновение главы Иоанна Крестителя

29 августа: День рождения мотоцикла, Усекновение главы Иоанна Крестителя

29 августа 2024, 03:03  •  110807 просмотра
Изображение поверх фото в публикациях, новые шрифты и анимации: Instagram выпустил обновление

Изображение поверх фото в публикациях, новые шрифты и анимации: Instagram выпустил обновление

28 августа 2024, 18:35  •  103349 просмотра
Актуальное
Остин подтвердил непоколебимую поддержку США Украине на встрече с Умеровым

Остин подтвердил непоколебимую поддержку США Украине на встрече с Умеровым

Киев  •  УНН

30 августа 2024, 22:32  •  626 просмотра

Read in English

Министр обороны США Ллойд Остин заверил в продолжении помощи Украине во время встречи с Рустемом Умеровым. На следующей неделе состоится заседание «Раммштайн» для обсуждения потребностей Украины, включая ПВО.

Министр обороны США Ллойд Остин отметил непоколебимую поддержку Соединенных Штатов в помощи Украине во время встречи с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Пентагоне, сообщает УНН со ссылкой на сайт Минобороны США.

Детали

Остин решительно осудил нападение России на критически важную гражданскую инфраструктуру Украины в начале этой недели и заявил, что США «будут продолжать возглавлять союзников и партнеров в предоставлении ключевых возможностей, чтобы помочь Украине защитить себя». Он подчеркнул, что «никогда нельзя нацеливаться на гражданских лиц», и что устойчивость Украины поможет ей победить агрессию и зверства Путина.

Министр обороны США добавил, что украинские силы продолжают оставаться непоколебимыми, отбивая штурмы и нанося значительные потери российским оккупантам. «Не ошибайтесь, Соединенные Штаты не откажутся от нашей поддержки свободной и суверенной Украины», - подчеркнул Остин.

На следующей неделе в Германии состоится очередное заседание в формате «Раммштайн», где партнеры будут обсуждать насущные потребности Украины на поле боя, включая возможности противовоздушной обороны для отражения российских беспилотников и ракетных атак.

Одна із країн Глобального Півдня відкриє кримінальне провадження щодо злочинів вчинених росією в Україні – Костін27 августа 2024, 10:30 • 17383 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Войнаполитика
Пловчиха Ирина Пойда завоевала серебро на Паралимпиаде-2024
  •  52737 просмотра

Пловчиха Ирина Пойда завоевала серебро на Паралимпиаде-2024

Паралимпиада-2024: пловец Александр Комаров выиграл первое "золото" для Украины
  •  52606 просмотра

Паралимпиада-2024: пловец Александр Комаров выиграл первое "золото" для Украины

Эксклюзив
Лихорадка Западного Нила: врач-инфекционист рассказал о симптомах и как уберечься от болезни
  •  54304 просмотра

Лихорадка Западного Нила: врач-инфекционист рассказал о симптомах и как уберечься от болезни

Заявление Кулебы об "украинских территориях" вызвало политическое возмущение в Польше: Туск и МИД Украины отреагировали
  •  47232 просмотра

Заявление Кулебы об "украинских территориях" вызвало политическое возмущение в Польше: Туск и МИД Украины отреагировали

Украина получила первую медаль по легкой атлетике на Паралимпиаде-2024
  •  65501 просмотра

Украина получила первую медаль по легкой атлетике на Паралимпиаде-2024

Эксклюзив
Главный юрист НБУ с "подмоченной" репутацией бросает тень на работу всего регулятора - эксперт
  •  94863 просмотра

Главный юрист НБУ с "подмоченной" репутацией бросает тень на работу всего регулятора - эксперт

Эксклюзив
Компьютерное моделирование ДТП: эксперты КНИИСЭ рассказали, как этот тип исследований помогает установить все обстоятельства аварий
  •  89118 просмотра

Компьютерное моделирование ДТП: эксперты КНИИСЭ рассказали, как этот тип исследований помогает установить все обстоятельства аварий

Эксклюзив
Мамкины лжецы. В АРМА закрывают глаза на очевидное и открещиваются от номеров "прикрытия"
  •  74104 просмотра

Мамкины лжецы. В АРМА закрывают глаза на очевидное и открещиваются от номеров "прикрытия"

Эксклюзив
Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы
  •  117697 просмотра

Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы

Эксклюзив
Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
  •  116173 просмотра

Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Популярные

Продвижение рф на Покровском направлении не связано с операцией ВСУ в Курской области - президент Чехии

Продвижение рф на Покровском направлении не связано с операцией ВСУ в Курской области - президент Чехии

  •  32638 просмотра
«Важная, конструктивная встреча": делегация Украины обсудила потребности ВСУ с главой Пентагона

«Важная, конструктивная встреча": делегация Украины обсудила потребности ВСУ с главой Пентагона

  •  33098 просмотра
Необходимо поставить точку российскому террору: Зеленский отметил важность уничтожения российской авиации

Необходимо поставить точку российскому террору: Зеленский отметил важность уничтожения российской авиации

  •  31817 просмотра
Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

  •  102683 просмотра
Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

  •  106858 просмотра

Публикации

Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

  •  102683 просмотра
Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

  •  106858 просмотра
С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

  •  111938 просмотра
Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы

Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы
Эксклюзив

  •  117697 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
Эксклюзив

  •  116173 просмотра

Война

Остин подтвердил непоколебимую поддержку США Украине на встрече с Умеровым

Остин подтвердил непоколебимую поддержку США Украине на встрече с Умеровым

  •  949 просмотра
Генштаб: 179 боевых столкновений за сутки, горячее всего на Покровском направлении

Генштаб: 179 боевых столкновений за сутки, горячее всего на Покровском направлении

  •  19289 просмотра
Россия осуществила 262 обстрела Сумщины за сутки, есть раненый

Россия осуществила 262 обстрела Сумщины за сутки, есть раненый

  •  22853 просмотра
Удар по Харькову: 7 погибших, 77 пострадавших, продолжаются спасательные работы

Удар по Харькову: 7 погибших, 77 пострадавших, продолжаются спасательные работы

  •  25002 просмотра
В результате обстрела Харькова погибла юная художница Ника Кожушко

В результате обстрела Харькова погибла юная художница Ника Кожушко

  •  24310 просмотра

политика

Трамп проголосует против поправки об абортах во Флориде

Трамп проголосует против поправки об абортах во Флориде

  •  244 просмотра
Остин подтвердил непоколебимую поддержку США Украине на встрече с Умеровым

Остин подтвердил непоколебимую поддержку США Украине на встрече с Умеровым

  •  949 просмотра
S&P подтвердило рейтинг Украины на уровне «выборочный дефолт» после реструктуризации

S&P подтвердило рейтинг Украины на уровне «выборочный дефолт» после реструктуризации

  •  1000 просмотра
Суд Бразилии приказал приостановить работу соцсети X из-за невыполнения требований

Суд Бразилии приказал приостановить работу соцсети X из-за невыполнения требований

  •  8722 просмотра
МКС: Монголия обязана арестовать Путина во время визита в Монголию

МКС: Монголия обязана арестовать Путина во время визита в Монголию

  •  13859 просмотра

Война

Остин подтвердил непоколебимую поддержку США Украине на встрече с Умеровым

Остин подтвердил непоколебимую поддержку США Украине на встрече с Умеровым

  •  949 просмотра
Генштаб: 179 боевых столкновений за сутки, горячее всего на Покровском направлении

Генштаб: 179 боевых столкновений за сутки, горячее всего на Покровском направлении

  •  19289 просмотра
Россия осуществила 262 обстрела Сумщины за сутки, есть раненый

Россия осуществила 262 обстрела Сумщины за сутки, есть раненый

  •  22853 просмотра
Удар по Харькову: 7 погибших, 77 пострадавших, продолжаются спасательные работы

Удар по Харькову: 7 погибших, 77 пострадавших, продолжаются спасательные работы

  •  25002 просмотра
В результате обстрела Харькова погибла юная художница Ника Кожушко

В результате обстрела Харькова погибла юная художница Ника Кожушко

  •  24310 просмотра

политика

Трамп проголосует против поправки об абортах во Флориде

Трамп проголосует против поправки об абортах во Флориде

  •  244 просмотра
Остин подтвердил непоколебимую поддержку США Украине на встрече с Умеровым

Остин подтвердил непоколебимую поддержку США Украине на встрече с Умеровым

  •  949 просмотра
S&P подтвердило рейтинг Украины на уровне «выборочный дефолт» после реструктуризации

S&P подтвердило рейтинг Украины на уровне «выборочный дефолт» после реструктуризации

  •  1000 просмотра
Суд Бразилии приказал приостановить работу соцсети X из-за невыполнения требований

Суд Бразилии приказал приостановить работу соцсети X из-за невыполнения требований

  •  8722 просмотра
МКС: Монголия обязана арестовать Путина во время визита в Монголию

МКС: Монголия обязана арестовать Путина во время визита в Монголию

  •  13859 просмотра

Новости Бизнеса

Документальный фильм "From collar to COLLAR Company" учит воплощать мечты

Документальный фильм "From collar to COLLAR Company" учит воплощать мечты

  •  24616 просмотра
Правильное питание кошек: выбираем влажный корм

Правильное питание кошек: выбираем влажный корм

  •  32983 просмотра
30 многоканальных РЭБов получила Национальная гвардия от WOG и сообщества PRIDE

30 многоканальных РЭБов получила Национальная гвардия от WOG и сообщества PRIDE

29 августа 2024, 07:13  •  62611 просмотра

Экономика

S&P подтвердило рейтинг Украины на уровне «выборочный дефолт» после реструктуризации

S&P подтвердило рейтинг Украины на уровне «выборочный дефолт» после реструктуризации

  •  1000 просмотра
Ставка решила уволить руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого - СМИ

Ставка решила уволить руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого - СМИ

  •  21995 просмотра
В августе в госбюджет Украины поступило 386,2 миллиарда гривен

В августе в госбюджет Украины поступило 386,2 миллиарда гривен

  •  16529 просмотра
Завтра графики будут действовать весь день: как будут выключать свет 31 августа

Завтра графики будут действовать весь день: как будут выключать свет 31 августа

  •  16125 просмотра
Киевщина усиливает энергоустойчивость громад: в четырех районах планируют установить 14 когенерационных установок

Киевщина усиливает энергоустойчивость громад: в четырех районах планируют установить 14 когенерационных установок

  •  15724 просмотра

Киев

Миллионные убытки на ремонте тоннелей столичной подземки: генподрядчику сообщили о подозрении

Миллионные убытки на ремонте тоннелей столичной подземки: генподрядчику сообщили о подозрении

  •  20439 просмотра
На Оболони в Киеве открыли движение на новый путепровод: на пересечении Полярной и Богатырской

На Оболони в Киеве открыли движение на новый путепровод: на пересечении Полярной и Богатырской

  •  20274 просмотра
В Киеве умерли три человека от осложнений лихорадки Западного Нила - КГГА

В Киеве умерли три человека от осложнений лихорадки Западного Нила - КГГА

  •  24315 просмотра
В Киеве и нескольких областях ввели экстренные отключения света

В Киеве и нескольких областях ввели экстренные отключения света

  •  30673 просмотра
Жара и преимущественно сухая погода: прогноз на сегодня

Жара и преимущественно сухая погода: прогноз на сегодня

  •  30697 просмотра