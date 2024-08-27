Одна из стран Глобального Юга откроет уголовное производство по преступлениям совершенных россией в Украине - Костин

Страна Глобального Юга откроет уголовное производство в отношении преступлений совершенных россией в Украине. Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Костин во время форума "Украина 2024. Независимость" заявил, передает корреспондент УНН.

Я не могу сейчас об этом официально сказать, но одна из стран Глобального Юга должна в ближайшее время открыть уголовное производство, в отношении преступлений совершенных россией в Украине - говорит Костин.

По его словам, это будет мощным сигналом для россии.

Напомним

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) огласил решение по существу в первом межгосударственном деле "Украина против России (относительно Крыма)". Это решение является первым, в котором международная судебная инстанция признала рф ответственной за политику масштабных и систематических нарушений различных прав и свобод человека на временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополь.