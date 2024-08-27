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Одна із країн Глобального Півдня відкриє кримінальне провадження щодо злочинів вчинених росією в Україні – Костін

Одна із країн Глобального Півдня відкриє кримінальне провадження щодо злочинів вчинених росією в Україні – Костін

Київ • УНН

 • 18201 перегляди

Генпрокурор Костін повідомив, що одна з країн Глобального Півдня незабаром відкриє кримінальне провадження щодо злочинів рф в Україні. Це стане потужним сигналом для росії.

Країна Глобального Півдня відкриє кримінальне провадження щодо злочинів вчинених росією в Україні. Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін під час форуму "Україна 2024. Незалежність" заявив, передає кореспондент УНН.

Я не можу зараз про це офіційно сказати, але одна із країн Глобального Півдня має в найближчий час відкрити кримінальне провадження, щодо злочинів вчинених росією в Україні

- каже Костін.

За його словами, це буде потужним сигналом для росії.

Нагадаємо

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) оголосив рішення по суті в першій міждержавній справі "Україна проти росії (щодо Криму)". Це рішення є першим, у якому міжнародна судова інстанція визнала рф відповідальною за політику масштабних та систематичних порушень різноманітних прав та свобод людини на тимчасово окупованій території АР Крим та міста Севастополь.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

ВійнаКримінал та НП

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