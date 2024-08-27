Одна із країн Глобального Півдня відкриє кримінальне провадження щодо злочинів вчинених росією в Україні – Костін
Київ • УНН
Генпрокурор Костін повідомив, що одна з країн Глобального Півдня незабаром відкриє кримінальне провадження щодо злочинів рф в Україні. Це стане потужним сигналом для росії.
Країна Глобального Півдня відкриє кримінальне провадження щодо злочинів вчинених росією в Україні. Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін під час форуму "Україна 2024. Незалежність" заявив, передає кореспондент УНН.
Я не можу зараз про це офіційно сказати, але одна із країн Глобального Півдня має в найближчий час відкрити кримінальне провадження, щодо злочинів вчинених росією в Україні
За його словами, це буде потужним сигналом для росії.
Нагадаємо
Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) оголосив рішення по суті в першій міждержавній справі "Україна проти росії (щодо Криму)". Це рішення є першим, у якому міжнародна судова інстанція визнала рф відповідальною за політику масштабних та систематичних порушень різноманітних прав та свобод людини на тимчасово окупованій території АР Крим та міста Севастополь.