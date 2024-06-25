"Розгромне для агресора": ЄСПЛ оголосив рішення у справі Україна проти росії щодо Криму
Київ • УНН
Європейський суд з прав людини оголосив рішення у Кримській справі Україна проти росії, що є першим, у якому міжнародна судова інстанція визнала рф відповідальною за політику масштабних та систематичних порушень різноманітних прав та свобод людини на тимчасово окупованій території АР Крим та міста Севастополь.
Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) сьогодні оголосив рішення по суті в першій міждержавній справі "Україна проти росії (щодо Криму)", повідомили у ЄСПЛ. Це рішення є першим, у якому міжнародна судова інстанція визнала рф відповідальною за політику масштабних та систематичних порушень різноманітних прав та свобод людини на тимчасово окупованій території АР Крим та міста Севастополь, вказала Уповноважена у справах Європейського суду з прав людини Маргарита Сокоренко, пише УНН.
Це розгромне рішення ЄСПЛ для агресора! Кілька хвилин тому ЄСПЛ оголосив рішення по суті в першій міждержавній справі в ЄСПЛ "Україна проти росіі (щодо Криму)"! ЄСПЛ визнав, що уряд України довів існування систематичних порушень наших громадян з початку окупації росією Криму в лютому 2014 року
З її слів, "ЄСПЛ встановив одноголосно, що ми довели існування з боку росії адміністративної практики":
- Зникнень та відсутності ефективного розслідування у цьому зв’язку за статтею 2 Конвенції;
- Жорстокого поводження та незаконних затримань за статтями 3 та 5 Конвенції;
- Незаконного поширення російського законодавства, в результаті чого суди в Криму не можуть вважати такими, що встановлені відповідно до закону, за статтею 6;
- Примусової зміни українського громадянства на російське за статтею 8 Конвенції;
- Систематичних масових обшуків в порушення статті 8;
- Примусове переміщення на територію рф засуджених в порушення статті 8;
- Нападів та переслідування релігійних лідерів, які не належали до РПЦ, обушків та конфіскації майна у цьому зв’язку в порушення статті 9;
- Закриття неросійских медіа, в тому українських та кримськотатарських телестанцій, постійні переслідування та напади на журналістів в порушення статті 10;
- Заборона мирних зібрань та протестів та напади і переслідування їх організаторів в порушення статті 11 Конвенції;
- Експропріація приватного майна в порушення статті 1 Першого протоколу;
- Закриття українських та кримськотатарських класів в супереч статті 2 Першого протоколу;
- Порушення права на свободу на пересування між окупованою територією Криму та материковою частиною України;
- Дискримінація кримських татар;
- Порушення прав політичних в’язні, неможливості їх повернення в Україну та жорстокого поводження з ними на окупованого Криму та території рф.
Сокоренко вказала, що "у січні 2021 рішенням щодо прийнятності у Кримській справі ми (ЄСПЛ, який виніс рішення, та уряд України, який постійно доводив всі факти захоплення Криму та порушень прав людини) знесли версію росії щодо "волевиявлення" та "законного приєднання Криму до складу рф".
Сьогодні, 25 червня 2024 року рішенням по суті зведено нанівець десятирічні розповіді росії, що права людини в Криму дотримуються! Це рішення є першим, в якому міжнародна судова інстанція визнала рф відповідальною за політику масштабних та систематичних порушень різноманітних прав та свобод людини на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополь
Також Уповноважена вказала, що "це рішення унікальне - низка висновків та порушень за Конвенцією сьогодні ЄСПЛ визнав вперше в своїй практиці (застосування російського законодавства, незаконні суди, примусова зміна громадянства)".
"Це важливий етап та результат на шляху до притягнення агресора до міжнародно-правової відповідальності! Працюємо далі!" - підсумувала вона.
У червні ЄСПЛ розгляне справу щодо порушення рф прав людини на Донеччині та Луганщині08.05.24, 17:44 • 18519 переглядiв