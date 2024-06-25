"Розгромне для агресора": ЄСПЛ оголосив рішення у справі Україна проти росії щодо Криму

Європейський суд з прав людини оголосив рішення у Кримській справі Україна проти росії, що є першим, у якому міжнародна судова інстанція визнала рф відповідальною за політику масштабних та систематичних порушень різноманітних прав та свобод людини на тимчасово окупованій території АР Крим та міста Севастополь.