Киев • УНН
Европейский суд по правам человека объявил решение по Крымскому делу Украина против России, что является первым, в котором международная судебная инстанция признала рф ответственной за политику масштабных и систематических нарушений различных прав и свобод человека на временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополь.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сегодня объявил решение по существу в первом межгосударственном деле "Украина против россии (по Крыму)", сообщили в ЕСПЧ. Это решение является первым, в котором международная судебная инстанция признала рф ответственной за политику масштабных и систематических нарушений различных прав и свобод человека на временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополь, указала Уполномоченная по делам Европейского суда по правам человека Маргарита Сокоренко, пишет УНН.
Это разгромное решение ЕСПЧ для агрессора! Несколько минут назад ЕСПЧ огласил решение по существу в первом межгосударственном деле в ЕСПЧ "Украина против россии (относительно Крыма)"! ЕСПЧ признал, что правительство Украины доказало существование систематических нарушений наших граждан с начала оккупации россией Крыма в феврале 2014 года
По ее словам, "ЕСПЧ установил единогласно, что мы доказали существование со стороны россии административной практики":
Сокоренко указала, что "в январе 2021 решением о приемлемости по Крымскому делу мы (ЕСПЧ, который вынес решение, и правительство Украины, которое постоянно доказывало все факты захвата Крыма и нарушений прав человека) снесли версию россии о "волеизъявлении" и "законном присоединении Крыма в состав рф".
Сегодня, 25 июня 2024 года решением по сути сведены на нет десятилетние рассказы россии, что права человека в Крыму соблюдаются! Это решение является первым, в котором международная судебная инстанция признала рф ответственной за политику масштабных и систематических нарушений различных прав и свобод человека на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь
Также Уполномоченная указала, что "это решение уникальное - ряд выводов и нарушений по Конвенции сегодня ЕСПЧ признал впервые в своей практике (применение российского законодательства, незаконные суды, принудительная смена гражданства)".
"Это важный этап и результат на пути к привлечению агрессора к международно-правовой ответственности! Работаем дальше!" - подытожила она.
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