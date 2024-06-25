Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сегодня объявил решение по существу в первом межгосударственном деле "Украина против россии (по Крыму)", сообщили в ЕСПЧ. Это решение является первым, в котором международная судебная инстанция признала рф ответственной за политику масштабных и систематических нарушений различных прав и свобод человека на временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополь, указала Уполномоченная по делам Европейского суда по правам человека Маргарита Сокоренко, пишет УНН.

Это разгромное решение ЕСПЧ для агрессора! Несколько минут назад ЕСПЧ огласил решение по существу в первом межгосударственном деле в ЕСПЧ "Украина против россии (относительно Крыма)"! ЕСПЧ признал, что правительство Украины доказало существование систематических нарушений наших граждан с начала оккупации россией Крыма в феврале 2014 года - написала Сокоренко в Facebook.

По ее словам, "ЕСПЧ установил единогласно, что мы доказали существование со стороны россии административной практики":

Исчезновений и отсутствия эффективного расследования в этой связи по статье 2 Конвенции;

Жестокого обращения и незаконных задержаний по статьям 3 и 5 Конвенции;

Незаконного распространения российского законодательства, в результате чего суды в Крыму не могут считаться установленными в соответствии с законом, по статье 6;

Принудительной смены украинского гражданства на российское по статье 8 Конвенции;

Систематических массовых обысков в нарушение статьи 8;

Принудительное перемещение на территорию рф осужденных в нарушение статьи 8;

Нападений и преследования религиозных лидеров, которые не принадлежали к РПЦ, обысков и конфискации имущества в этой связи в нарушение статьи 9;

Закрытие нероссийских медиа, в том числе украинских и крымскотатарских телестанций, постоянные преследования и нападения на журналистов в нарушение статьи 10;

Запрет мирных собраний и протестов и нападения и преследования их организаторов в нарушение статьи 11 Конвенции;

Экспроприация частного имущества в нарушение статьи 1 Первого протокола;

Закрытие украинских и крымскотатарских классов вопреки статье 2 Первого протокола;

Нарушение права на свободу на передвижение между оккупированной территорией Крыма и материковой частью Украины;

Дискриминация крымских татар;

Нарушение прав политических заключенных, невозможности их возвращения в Украину и жестокого обращения с ними в оккупированном Крыму и на территории рф.

Сокоренко указала, что "в январе 2021 решением о приемлемости по Крымскому делу мы (ЕСПЧ, который вынес решение, и правительство Украины, которое постоянно доказывало все факты захвата Крыма и нарушений прав человека) снесли версию россии о "волеизъявлении" и "законном присоединении Крыма в состав рф".

Сегодня, 25 июня 2024 года решением по сути сведены на нет десятилетние рассказы россии, что права человека в Крыму соблюдаются! Это решение является первым, в котором международная судебная инстанция признала рф ответственной за политику масштабных и систематических нарушений различных прав и свобод человека на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь - отметила Сокоренко.

Также Уполномоченная указала, что "это решение уникальное - ряд выводов и нарушений по Конвенции сегодня ЕСПЧ признал впервые в своей практике (применение российского законодательства, незаконные суды, принудительная смена гражданства)".

"Это важный этап и результат на пути к привлечению агрессора к международно-правовой ответственности! Работаем дальше!" - подытожила она.

В июне ЕСПЧ рассмотрит дело о нарушении рф прав человека в Донецкой и Луганской областях