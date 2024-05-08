В июне ЕСПЧ рассмотрит дело о нарушении рф прав человека в Донецкой и Луганской областях

В Европейском суде по правам человека 12 июня этого года состоятся устные слушания по межгосударственному делу "Украина и Нидерланды против российской федерации". Речь идет о событиях на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей с 2014 года и нарушений прав человека во время полномасштабного вторжения рф. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

12 июня этого года в Европейском суде по правам человека состоятся устные слушания по межгосударственному делу "Украина и Нидерланды против российской федерации" по заявлениям №№8019/16, 43800/14, 28525/20 и 11055/22. Указанное дело касается событий на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей с 2014 года и нарушений прав человека во время полномасштабного вторжения России - говорится в сообщении.

Сообщается, что уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Маргарита Сокоренко отметила, что работа по этому делу за 2023 год была насыщенной.

"Для нас это был настоящий вызов - подготовить содержательную позицию и доказательства нарушений прав человека с весны 2014 года. Благодаря консолидированным усилиям мы прошли все трудности и смогли обеспечить возможность быстрого проведения устных слушаний", - сказала Сокоренко.

Так, 25 января прошлого года ЕСПЧ объявил о приемлемости межгосударственного иска "Украина и Нидерланды против россии" о нарушениях прав человека на оккупированных россией территориях Донецкой и Луганской областей.

Уже через месяц, в феврале 2023 года, Европейский суд по правам человека объединил 2 межгосударственных дела в одно: "Украина и Нидерланды против россии" по заявлениям №№ 8019/16, 43800/14, 28525/20 (по Донбассу) и "Украина против россии (Х)" по заявлению № 11055/22 (относительно полномасштабного вторжения рф) в одно производство "Украина и Нидерланды против россии" по заявлениям №№ 8019/16, 43800/14, 28525/20 и 11055/22.

"В течение 2023 года мы обеспечили и завершили письменную процедуру представления позиций и доказательств для рассмотрения дела по существу. Это ускорило движение дела, которое уже 29 мая 2024 года должно быть передано на рассмотрение одновременно по приемлемости и по существу", - добавила Сокоренко.

Уполномоченный по делам ЕСПЧ также подчеркнула: "К делу о полномасштабном вторжении россии присоединились 26 стран и 1 неправительственная организация! Даже для опыта самого ЕСПЧ это является беспрецедентным случаем".

"Сначала Европейский суд по правам человека назначил слушания на 29 мая, но потом по процедурным соображениям сместил эту дату на 12 июня. В этот день мы в Страсбурге будем представлять свою позицию относительно нарушений прав человека со стороны рф в Донецкой и Луганской областях, а потом уже во время полномасштабного вторжения", - сообщила Сокоренко.

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Напомним

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в рамках дела "Украина и Нидерланды против россии" относительно катастрофы самолета Malaysia Airlines рейса MH17 возле Донецка признал, что по состоянию на 11 мая 2014 года эти территории были оккупированы РФ